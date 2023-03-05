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Published Сегодня, 03:56

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Updated Сегодня, 03:58

Расписание четырех электричек изменится в Новосибирской области с 6 марта 2023

5 марта 2023, 03:56
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Изменения во времени незначительное - всего на 1-2 минуты
Изменения расписания четырех пригородных поездов в Новосибирской области – они связаны с появлением новых остановок на маршрутах, подробности сообщили в АО «Экспресс-пригород».

С 6 марта меняется время прибытия некоторых пригородных электропоездов. По информации перевозчика, изменения связаны с появлением дополнительных остановок на платформах Рямок и Кожурла. Это касается поездов, следовавших по направлениям Новосибирск – Татарская и обратно.

График движения меняется у электричек №7141 Новосибирск - Татарская, №7142 Татарская – Новосибирск, №6310 Каргат – Новосибирск и №7134 Барабинск – Новосибирск.

Однако отметим, что время прибытия сдвинется незначительно – примерно на 1-2 минуты. Пассажиров просят быть внимательнее и учитывать новое расписание при планировании поездок.

Очень востребованная: в электричке Новосибирск-Татарск увеличили число вагонов
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Напомним, что в начале января 2023 года запустили прямую электричку до Татарска. Она оказалась настолько востребованной, что даже пришлось увеличить число вагонов. 

#Эмилия Губарева#Электричка#РЖД#Расписание#Транспорт#Город#Новосибирская область#Новосибирск
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