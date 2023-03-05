Расписание четырех электричек изменится в Новосибирской области с 6 марта 2023

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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С 6 марта меняется время прибытия некоторых пригородных электропоездов. По информации перевозчика, изменения связаны с появлением дополнительных остановок на платформах Рямок и Кожурла. Это касается поездов, следовавших по направлениям Новосибирск – Татарская и обратно.
График движения меняется у электричек №7141 Новосибирск - Татарская, №7142 Татарская – Новосибирск, №6310 Каргат – Новосибирск и №7134 Барабинск – Новосибирск.
Однако отметим, что время прибытия сдвинется незначительно – примерно на 1-2 минуты. Пассажиров просят быть внимательнее и учитывать новое расписание при планировании поездок.
Напомним, что в начале января 2023 года запустили прямую электричку до Татарска. Она оказалась настолько востребованной, что даже пришлось увеличить число вагонов.