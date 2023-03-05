Расписание четырех электричек изменится в Новосибирской области с 6 марта 2023

С 6 марта меняется время прибытия некоторых пригородных электропоездов. По информации перевозчика, изменения связаны с появлением дополнительных остановок на платформах Рямок и Кожурла. Это касается поездов, следовавших по направлениям Новосибирск – Татарская и обратно.