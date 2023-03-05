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Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Трогательная встреча: мобилизованный новосибирец пришел в школу к дочери с цветами

5 марта 2023, 05:45
Фото: ВК/АСТ-54
Отец крепко обнял дочку

Мобилизованный новосибирец пришел в школу к дочери с цветами

В Новосибирске мобилизованный отец пришел в школу к своей дочери – он подарил малышке цветы. Трогательное видео опубликовано в ВК-группе «АСТ-54».

Мужчина пришел в школу к дочери в Октябрьском районе. Мобилизованный сибиряк отправился в учебное заведение прямо с самолета, гласит информация из соцсетей.

Военнослужащий зашел в класс с цветами во время урока. Его дочка бросилась к отцу на шею, а тот встал на колени. На фоне этого в классе раздались аплодисменты.

Однако некоторые комментаторы усомнились в том, что этот ролик был снят именно в Новосибирске, так как в нем нет никаких указаний на город.

Беглого мобилизованного ищут военные следователи под Новосибирском
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Напомним, что ранее под Новосибирском военные следователи искали беглого мобилизованного. Мужчина сбежал с учебного пункта четыре месяца назад. 

#Эмилия Губарева#Мобилизованные#Участник СВО#Зона СВО#Дети#Школа#Общество#Город#Новосибирск
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