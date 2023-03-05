Трогательная встреча: мобилизованный новосибирец пришел в школу к дочери с цветами

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Мужчина пришел в школу к дочери в Октябрьском районе. Мобилизованный сибиряк отправился в учебное заведение прямо с самолета, гласит информация из соцсетей.
Военнослужащий зашел в класс с цветами во время урока. Его дочка бросилась к отцу на шею, а тот встал на колени. На фоне этого в классе раздались аплодисменты.
Однако некоторые комментаторы усомнились в том, что этот ролик был снят именно в Новосибирске, так как в нем нет никаких указаний на город.
Напомним, что ранее под Новосибирском военные следователи искали беглого мобилизованного. Мужчина сбежал с учебного пункта четыре месяца назад.