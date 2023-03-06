О дереве с более чем 300-летней историей рассказал на своей странице министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин на своей странице Вконтакте. Он написал, что сосна, которая выбрана для участия в конкурсе растет на территории образовательного парка имени Олега Кошевого: «Через крепостное право, вдали от отечественных и мировых войн, минуя борта екатерининских кораблей и советские пятилетки, над мыслями сотен тысяч прохожих дерево росло более трехсот двадцати лет. Это дерево — вертикальный свидетель горизонтальной истории».