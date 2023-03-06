Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
О дереве с более чем 300-летней историей рассказал на своей странице министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин на своей странице Вконтакте. Он написал, что сосна, которая выбрана для участия в конкурсе растет на территории образовательного парка имени Олега Кошевого: «Через крепостное право, вдали от отечественных и мировых войн, минуя борта екатерининских кораблей и советские пятилетки, над мыслями сотен тысяч прохожих дерево росло более трехсот двадцати лет. Это дерево — вертикальный свидетель горизонтальной истории».
Победитель будет определен онлайн-голосованием на сайте программы «Деревья — памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа.
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