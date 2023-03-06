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Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Огромная сосна возрастом 320 лет будет представлять Новосибирск на конкурсе

6 марта 2023, 14:49
Фото: 1MI
Сосне, которая будет представлять Новосибирскую область на конкурсе на самом деле 324 года.

На конкурсе «Российское дерево года» от Новосибирской области будет 320-летняя сосна

Видела крепостное право, прошла через отечественные и мировые войны - о сосне, которой 320 лет, выбранной для участия в конкурсе "Российское дерево года-2023" написал на своей странице Вконтакте министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин.

О дереве с более чем 300-летней историей рассказал на своей странице министр природных ресурсов и экологии Евгений Шестернин на своей странице Вконтакте. Он написал, что сосна, которая выбрана для участия в конкурсе растет на территории образовательного парка имени Олега Кошевого: «Через крепостное право, вдали от отечественных и мировых войн, минуя борта екатерининских кораблей и советские пятилетки, над мыслями сотен тысяч прохожих дерево росло более трехсот двадцати лет. Это дерево — вертикальный свидетель горизонтальной истории».

Победитель будет определен онлайн-голосованием на сайте программы «Деревья — памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа.

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#Ольга Храмушкина#Дерево#Конкурс#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Евгений Шестернин
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