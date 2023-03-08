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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Машины торговцев цветами на тротуарах возмутили новосибирцев 8 марта

8 марта 2023, 10:04
Фото: atas.info
Новосибирцы недовольны парковкой торговцев на тротуаре

8 марта машины торговцев цветами заполонили тротуары в Новосибирске

В Международный женский день Новосибирск заполонили продавцы цветов, торгующие с машин. Многие из них паркуются на тротуарах, перегораживая путь пешеходам

На припаркованные на тротуарах автомобили, с которых торгуют цветами 8 марта, массово жалуются новосибирцы.

"Их с каждым годом все больше и больше становится. В этом году друг на друге практически стоят", - описывает ситуацию Иван Горлов.

Это прямое нарушение правил дорожное движения, однако, как отмечают в дискуссии в паблике АСТ-54, сотрудники ГИБДД не спешат пресекать нарушения, которые сегодня в Новосибирске можно увидеть в любом районе города.

"Они вчера вечером больше 4 часов ехали на ДТП на Волочаевской, из-за которого более 10 трамваев до первого часа ночи не могли вернуться в депо. А тут какие-то парковки", - делится своим мнением Иван Найверт.

"У нас ГИБДД работает только когда рейд или когда втык от руководства получат! А ты можешь перед ними пьяный, на угнанной машине, на красный по встречке, и они тебя не заметят!!!!", - категоричен в суждениях Александр Абрамкин.

 

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#8 Марта#Цветы#ПДД#Город#Новосибирск
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