Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
На припаркованные на тротуарах автомобили, с которых торгуют цветами 8 марта, массово жалуются новосибирцы.
"Их с каждым годом все больше и больше становится. В этом году друг на друге практически стоят", - описывает ситуацию Иван Горлов.
Это прямое нарушение правил дорожное движения, однако, как отмечают в дискуссии в паблике АСТ-54, сотрудники ГИБДД не спешат пресекать нарушения, которые сегодня в Новосибирске можно увидеть в любом районе города.
"Они вчера вечером больше 4 часов ехали на ДТП на Волочаевской, из-за которого более 10 трамваев до первого часа ночи не могли вернуться в депо. А тут какие-то парковки", - делится своим мнением Иван Найверт.
"У нас ГИБДД работает только когда рейд или когда втык от руководства получат! А ты можешь перед ними пьяный, на угнанной машине, на красный по встречке, и они тебя не заметят!!!!", - категоричен в суждениях Александр Абрамкин.