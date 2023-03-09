Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Минимальных условий всего два — страховой стаж и официальная заработная плата. Каждый год в зависимости от величины зарплаты рассчитывается количество пенсионных коэффициентов. Расчет простой — зарплата делится на величину предельной базы и умножается на 10. Предельная база устанавливается законодательно и растет каждый год.
Если зарплата не растет каждый год такими же темпами, как предельная база, то количество пенсионных баллов, которые копятся за год снижается.
Наглядно это можно увидеть в таблице:
|Год
|Зарплата (цифра для примера), руб
|Предельная база, руб
|Количество пенсионных коэффициентов за год
|2018
|40 000
|1 021 000
|4,70
|2019
|40 000
|1 150 000
|4,17
|2020
|40 000
|1 292 000
|3,72
|2021
|40 000
|1 465 000
|3,28
|2022
|40 000
|1 565 000
|3,07
|2023
|40 000
|1 917 000
|2,50
Даже если зарплата растет, но темп ее роста не успевает за темпом роста предельной базы, как это в некоторые годы происходило с МРОТ, количество накопленных коэффициентов за год тоже будет уменьшаться:
|Год
|МРОТ (данные с сайта mtsr.nso.ru)
|Предельная база
|Количество пенсионных коэффициентов за год
|2018
|9 489
|1 021 000
|1,11
|2019
|11 280
|1 150 000
|1,17
|2020
|12 130
|1 292 000
|1,12
|2021
|12 792
|1 465 000
|1,04
|2022
|15 279
|1 565 000
|1,17
|2023
|16 242
|1 917 000
|1,02
В 2023 году предельная база начисления взносов выросла на 22,5%, но далеко не у всех зарплаты росли такими темпами. За 5 лет, соответственно, предельная база выросла почти в 2 раза. Получается, чтобы сохранять количество пенсионных коэффициентов в год, нужно, чтобы зарплата за 5 лет тоже выросла почти в 2 раза.
Частично ситуацию смягчает то, что стоимость пенсионного коэффициента каждый год увеличивается. Не такими темпами, как растет предельная база. За последний год стоимость пенсионного коэффициента выросла всего на 4%. За пять лет — в 1,5 раза.
В таблице представлена стоимость пенсионных коэффициентов за последние 6 лет.
|Год
|Стоимость пенсионного коэффициента, руб.
|2018
|81,49
|2019
|87,24
|2020
|93
|2021
|98,86
|2022
|118,9
|2023
|123,76
Страховая пенсия рассчитывается по формуле, где ПК — пенсионный коэффициент:
Количество ПК * стоимость ПК + фиксированная выплата.
Например, если у достигшего пенсионного возраста человека в 2023 году есть 15 лет стажа, за которые он накопил 35 пенсионных коэффициентов, то его пенсия составит:
35*123, 76 + 7567 = 11 898,6 рублей.
Поскольку эта сумма меньше прожиточного минимума пенсионера, который в Новосибирской области в 2023 году составляет 12 666 рублей, то будет произведена доплата до прожиточного минимума.
Работая в найме повлиять на будущую пенсию можно только ростом своей заработной платы. Индивидуальные предприниматели могут влиять на количество пенсионных коэффициентов, а значит, и на величину будущей пенсии, добровольно увеличивая взносы, которые они платят.
Так же, как и остальные, для назначения пенсии в 2023 году предприниматели должны иметь не менее 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Минимальный размер взноса на 2023 год составляет 42 878,88 рублей в год, максимальный — 343 031,04 рубль. Минимальный размер — обязательная сумма, при ее перечислении в год за 2023 год будет добавлено 1,25 пенсионных балла.
Предприниматели могут подать в Социальный фонд заявление о желании оплачивать взнос в увеличенном размере. Это даст большее количество пенсионных баллов и повлияет на рост будущей пенсии. Как сообщил в интервью Атас.Инфо Управляющий Социальным фондом по Новосибирской области Александр Терепа «В 2022 году возможностью увеличить свою будущую пенсию воспользовались пока 620 предпринимателей региона».