Так же, как и остальные, для назначения пенсии в 2023 году предприниматели должны иметь не менее 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Минимальный размер взноса на 2023 год составляет 42 878,88 рублей в год, максимальный — 343 031,04 рубль. Минимальный размер — обязательная сумма, при ее перечислении в год за 2023 год будет добавлено 1,25 пенсионных балла.