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Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Рассчитать пенсию в Новосибирской области: как сделать ее больше

9 марта 2023, 09:07
Фото: 1MI
Индексация пенсии каждый год должна компенсировать инфляцию

Если зарплата не растет, каждый год будет начисляться все меньше пенсионных баллов

Размер пенсии зависит от стажа и накопленных пенсионных баллов за время работы. Увеличить размер будущей пенсии могут индивидуальные предприниматели, уплачивая взносы в повышенном размере. Сколько предпринимателей в Новосибирской области воспользовались этим правом, рассказал Александр Терепа.

Минимальные условия для получения страховой пенсии

Минимальных условий всего два — страховой стаж и официальная заработная плата. Каждый год в зависимости от величины зарплаты рассчитывается количество пенсионных коэффициентов. Расчет простой — зарплата делится на величину предельной базы и умножается на 10. Предельная база устанавливается законодательно и растет каждый год.

Если зарплата не растет каждый год такими же темпами, как предельная база, то количество пенсионных баллов, которые копятся за год снижается.

Наглядно это можно увидеть в таблице:

Год Зарплата (цифра для примера), руб Предельная база, руб Количество пенсионных коэффициентов за год
2018 40 000 1 021 000 4,70
2019 40 000 1 150 000 4,17
2020 40 000 1 292 000 3,72
2021 40 000 1 465 000 3,28
2022 40 000 1 565 000 3,07
2023 40 000 1 917 000 2,50

Даже если зарплата растет, но темп ее роста не успевает за темпом роста предельной базы, как это в некоторые годы происходило с МРОТ, количество накопленных коэффициентов за год тоже будет уменьшаться:

Год МРОТ (данные с сайта mtsr.nso.ru) Предельная база Количество пенсионных коэффициентов за год
2018 9 489 1 021 000 1,11
2019 11 280 1 150 000 1,17
2020 12 130 1 292 000 1,12
2021 12 792 1 465 000 1,04
2022 15 279 1 565 000 1,17
2023 16 242 1 917 000 1,02

В 2023 году предельная база начисления взносов выросла на 22,5%, но далеко не у всех зарплаты росли такими темпами. За 5 лет, соответственно, предельная база выросла почти в 2 раза. Получается, чтобы сохранять количество пенсионных коэффициентов в год, нужно, чтобы зарплата за 5 лет тоже выросла почти в 2 раза.

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Частично ситуацию смягчает то, что стоимость пенсионного коэффициента каждый год увеличивается. Не такими темпами, как растет предельная база. За последний год стоимость пенсионного коэффициента выросла всего на 4%. За пять лет — в 1,5 раза.

В таблице представлена стоимость пенсионных коэффициентов за последние 6 лет.

Год Стоимость пенсионного коэффициента, руб.
2018 81,49
2019 87,24
2020 93
2021 98,86
2022 118,9
2023 123,76

Страховая пенсия рассчитывается по формуле, где ПК — пенсионный коэффициент:

Количество ПК * стоимость ПК + фиксированная выплата.

Например, если у достигшего пенсионного возраста человека в 2023 году есть 15 лет стажа, за которые он накопил 35 пенсионных коэффициентов, то его пенсия составит:

35*123, 76 + 7567 = 11 898,6 рублей.

Поскольку эта сумма меньше прожиточного минимума пенсионера, который в Новосибирской области в 2023 году составляет 12 666 рублей, то будет произведена доплата до прожиточного минимума.

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Как повлиять на свою пенсию?

Работая в найме повлиять на будущую пенсию можно только ростом своей заработной платы. Индивидуальные предприниматели могут влиять на количество пенсионных коэффициентов, а значит, и на величину будущей пенсии, добровольно увеличивая взносы, которые они платят.

Так же, как и остальные, для назначения пенсии в 2023 году предприниматели должны иметь не менее 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов. Минимальный размер взноса на 2023 год составляет 42 878,88 рублей в год, максимальный — 343 031,04 рубль. Минимальный размер — обязательная сумма, при ее перечислении в год за 2023 год будет добавлено 1,25 пенсионных балла.

Предприниматели могут подать в Социальный фонд заявление о желании оплачивать взнос в увеличенном размере. Это даст большее количество пенсионных баллов и повлияет на рост будущей пенсии. Как сообщил в интервью Атас.Инфо Управляющий Социальным фондом по Новосибирской области Александр Терепа «В 2022 году возможностью увеличить свою будущую пенсию воспользовались пока 620 предпринимателей региона».

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#Пенсия#Социальный фонд#Пособие#Выплаты#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Александр Терепа
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