В Новосибирске цыгане устроили скандал и распылили перцовый баллончик в маршрутке №91

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Инцидент произошел 7 марта в маршрутке № 91. На остановке «Речной вокзал» в общественный транспорт зашли 6-7 человек, внешне похожих на цыган. В пути следования они громко кричали.
В один момент у одной из пассажирок пытались украсть телефон, после чего она закричала. Затем группа цыган начала ругаться матом и нападать на пассажиров, предают «Родные берега».
Водитель маршрутки остановился только после просьбы высадить скандалистов. На выходе кто-то из группы распылил в лицо пассажирке перцовый баллончик.
В салоне транспорта находились около 10 пассажиров, и все они начали кашлять, но водитель больше останавливаться без необходимости не стал. Обстоятельства случившегося выяснят специалисты.
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