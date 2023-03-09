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Published Сегодня, 01:54

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В Новосибирске цыгане устроили скандал и распылили перцовый баллончик в маршрутке №91

9 марта 2023, 01:54
Фото: 1MI
Цыгане пытались украсть телефон у пассажирки, имитируя громкий скандал
В одной из новосибирских маршруток произошел скандал, во время которого внутри транспорта хулиганы распылили газовый баллончик.

Инцидент произошел 7 марта в маршрутке № 91. На остановке «Речной вокзал» в общественный транспорт зашли 6-7 человек, внешне похожих на цыган. В пути следования они громко кричали.

В один момент у одной из пассажирок пытались украсть телефон, после чего она закричала. Затем группа цыган начала ругаться матом и нападать на пассажиров, предают «Родные берега».

Водитель маршрутки остановился только после просьбы высадить скандалистов. На выходе кто-то из группы распылил в лицо пассажирке перцовый баллончик.

В салоне транспорта находились около 10 пассажиров, и все они начали кашлять, но водитель больше останавливаться без необходимости не стал. Обстоятельства случившегося выяснят специалисты.  

В Новосибирске шумная толпа цыган обворовывает пассажиров маршруток
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Читайте также о том, как цыгане-карманники начали орудовать в маршрутках Новосибирска. Они отвлекают пассажиров импровизированным скандалом, чтобы обшарить их карманы.

#Эмилия Губарева#Цыгане#Кража#Общественный транспорт#Общество#Криминал#Транспорт#Новосибирск
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