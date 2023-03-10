Большинство новосибирских школьников уйдет на каникулы с 24 марта

Напомним, что с начала года в Новосибирской области произошли два инцидента, связанные с несовершеннолетними. Сначала стало известно о получении черепно-мозговой травмы тринадцатилетней школьницей по причине падения из окна восьмого этажа здания. Затем неподалеку от села Верх-Тула нашли тело четырнадцатилетнего подростка, происшествие находится на контроле Следственного комитета по региону.