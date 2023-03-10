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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Большинство новосибирских школьников уйдет на каникулы с 24 марта

10 марта 2023, 12:05
Фото: atas.info
Большинство новосибирских школьников уйдет на отдых с 24 марта
Стала известна дата начала весенних каникул в школах Новосибирской области. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

По словам Федорчука, большая часть новосибирских школ запланировала датой начала весенних каникул 24 марта. Тем не менее, из-за различий в учебных планах кое-где дата может измениться.

 

«Школы сами определяют дату. Кто-то уйдет на весенние каникулы 24-го марта, кто-то 23-го, а кто-то вообще 22-го. Согласно закону «Об образовании» главное — соблюдать время отдыха учеников. Остальное решают школы», - цитирует министра образования «МК в Новосибирске».

 

Напомним, что с начала года в Новосибирской области произошли два инцидента, связанные с несовершеннолетними. Сначала стало известно о получении черепно-мозговой травмы тринадцатилетней школьницей по причине падения из окна восьмого этажа здания. Затем неподалеку от села Верх-Тула нашли тело четырнадцатилетнего подростка, происшествие находится на контроле Следственного комитета по региону.

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#Дети#Школьники#Каникулы#Общество#Новосибирская область#Сергей Федорчук#Александр Ляхов
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