Большинство новосибирских школьников уйдет на каникулы с 24 марта

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
По словам Федорчука, большая часть новосибирских школ запланировала датой начала весенних каникул 24 марта. Тем не менее, из-за различий в учебных планах кое-где дата может измениться.
«Школы сами определяют дату. Кто-то уйдет на весенние каникулы 24-го марта, кто-то 23-го, а кто-то вообще 22-го. Согласно закону «Об образовании» главное — соблюдать время отдыха учеников. Остальное решают школы», - цитирует министра образования «МК в Новосибирске».
Напомним, что с начала года в Новосибирской области произошли два инцидента, связанные с несовершеннолетними. Сначала стало известно о получении черепно-мозговой травмы тринадцатилетней школьницей по причине падения из окна восьмого этажа здания. Затем неподалеку от села Верх-Тула нашли тело четырнадцатилетнего подростка, происшествие находится на контроле Следственного комитета по региону.