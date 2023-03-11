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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:32

Бухгалтера из Татарского района обвиняют в краже почти двух миллионов рублей

11 марта 2023, 09:27
Фото: pxhere.com
Бухгалтер обвиняется в присвоении почти двух миллионов рублей
В Татарский районный суд Новосибирской области поступило дело о мошенничестве. В присвоении 1,9 миллиона рублей обвиняется главный бухгалтер местного «Водоканала». Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Главный бухгалтер МУП «Водоканал» Юлия Сташкова обвиняется во внесении недостоверных сведений в реестры на перечисление денежных средств на свои счета с 28 января 2020 по 13 мая 2022 года», - рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

 

Согласно материалам дела, обвиняемая могла присвоить 1,9 миллиона рублей. Пользуясь служебным положением, женщина завышала в свою пользу заработную плату и авансы по заработной плате, а также алименты и отпускные. Первые слушания по делу намечены на конец марта.

 

Напомним, что в начале марта в Москве был задержан генеральный директор компании «Строймонтаж» Михаил Волович. Его подозревают в хищении 100 миллионов рублей из бюджетных средств, направленных на строительство ледовой арены в Новосибирске.

 

 

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#Александр Ляхов#Суд#Мошенничество#Криминал#Новосибирская область
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