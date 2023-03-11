Бухгалтера из Татарского района обвиняют в краже почти двух миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
«Главный бухгалтер МУП «Водоканал» Юлия Сташкова обвиняется во внесении недостоверных сведений в реестры на перечисление денежных средств на свои счета с 28 января 2020 по 13 мая 2022 года», - рассказали в пресс-службе судебной инстанции.
Согласно материалам дела, обвиняемая могла присвоить 1,9 миллиона рублей. Пользуясь служебным положением, женщина завышала в свою пользу заработную плату и авансы по заработной плате, а также алименты и отпускные. Первые слушания по делу намечены на конец марта.
Напомним, что в начале марта в Москве был задержан генеральный директор компании «Строймонтаж» Михаил Волович. Его подозревают в хищении 100 миллионов рублей из бюджетных средств, направленных на строительство ледовой арены в Новосибирске.