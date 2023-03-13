Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
Почему люди становятся донорами костного мозга? «Я могу спасти чью-то жизнь и для этого не нужно ничего особенного делать. Минимальные усилия, организм восстановит клетки костного мозга за неделю, максимум за месяц. Если мои данные совпадут и нужна будет пересадка, я бесплатно пройду обследование, поездка в Санкт-Петербург на донацию также за счет регистра доноров. Это часто становится весомым фактором стать потенциальным донором для молодежи. А меня просто вдохновляет сама мысль, что я смогу помочь в безвыходной ситуации» — рассказывает Татьяна Аверьянова, потенциальный донор, состоящий в Национальном регистре.
Работа Татьяны не связана с медициной, она психолог, сертифицированный мастер трансформационных игр. Никакой личной истории за желанием стать донором костного мозга тоже нет: «Просто я регулярно сдаю кровь как донор, у меня первая отрицательная группа крови, такая группа подходит людям с любой группой крови. И когда я узнала, что стать донором костного мозга несложно, я просто вступила в регистр доноров».
В России ежегодно пересадка костного мозга требуется примерно 5 тысячам человек, около 1000 из них — дети. Часто это единственный способ эффективного лечения при лейкозе, врожденных болезнях крови.
Пересадка устойчивых к вирусу ВИЧ клеток костного мозга позволяет достичь полной элиминации ВИЧ. В мире есть несколько пациентов, которые полностью вылечились от ВИЧ. "Но этот способ не используется как лечение ВИЧ, такой эффект получается при пересадке костного мозга в связи с заболеванием крови. Если при этом у донора клетки костного мозга устойчивы к ВИЧ, то пациент имеет все шансы вылечиться не только от лейкоза, но и от ВИЧ", - уточняет координатор донорских акций Сибирского регистра доноров костного мозга Дина Волкова
Пересаживать клетки костного мозга можно только при генетической совместимости. Вероятность такой совместимости у родных братьев и сестер около 25%, а поскольку близкие родственники не всегда подходят, нужно искать неродственного генетического близнеца. При агрессивных формах рака это надо делать очень быстро, нужен обширный донорский банк.
Желающие стать донором костного мозга сначала попадают в регистр. Условия для этого минимальны — возраст от 18 до 45 лет и вес больше 50 кг.
В первую очередь нужно пройти типирование — определить цифровой код генов, который важен для выявления совместимости. Есть два способа сделать это.
Первый — сдать 4 мл крови на типирование в любом офисе «Инвитро» — это один из способов попасть в базу доноров костного мозга.
Второй — заказать на сайте rdkm.rusfond.ru набор для взятия буккального эпителия. Набор придет почтой, в нем будут две палочки-щеточки для взятия мазка со слизистой щеки, это просто сделать в домашних условиях. Этим способом можно сдать биоматериал для типирования во время акций с выездом на предприятия города.
Одновременно с этим заполняется анкета, и в течение 6 месяцев на электронный адрес потенциального донора приходит сообщение о том, что его данные внесены в Информационную систему Национального регистра доноров костного мозга.
А дальше - если находится человек, которому нужна пересадка от конкретного донора, нужно будет по месту жительства пройти обследование и контрольное типирование. Все это и поездка в Санкт-Петербург, где проходит донация, оплачивается Регистром доноров костного мозга.
Технологии взятия биоматериала за последнее время очень сильно изменились. В 95% случаев применяется второй способ - забора крови из вены, когда с помощью специального аппарата гемопоэтические стволовые клетки отделяются от других компонентов крови донора. Это не болезненная процедура занимает 5-6 часов, в процессе можно читать, смотреть видео, слушать аудиокнигу.
В 5% случаев применяется процедура забора биоматериала из тазовой кости под общим наркозом, занимает по времени примерно 60 минут. В обоих случаях показатели крови у донора приходят в норму в течение 1-2 недель.
Через два года после процедуры при согласии сторон донор может познакомиться со спасенным им человеком. Такие встречи происходят и, конечно, это одно из самых трогательных событий, какие только могут быть в жизни.
В последние годы сфера донорства развивается все больше, врачи надеются, что в скором времени пересадка легких будет такой же распространенной операцией, как сейчас пересадка почек или роговицы. В Новосибирске также есть спрос на донорство спермы.