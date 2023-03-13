По данным ВЦИОМ каждый второй человек в России считает донорство костного мозга опасным. Так ли это на самом деле?

Я могу спасти чью-то жизнь

Кого и от чего спасаем - лейкоз, болезни крови и даже ВИЧ

Путь донора костного мозга — от регистра до Санкт-Петербурга