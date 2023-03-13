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Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Сдать мозг: на что идут новосибирцы ради бесплатной диагностики

13 марта 2023, 04:42
Фото: Антон Засимов / 1MI
Донорство костного мозга зачастую единственный шанс на спасение для людей с лейкозом

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По данным ВЦИОМ каждый второй человек в России считает донорство костного мозга опасным. Так ли это на самом деле?

Я могу спасти чью-то жизнь

Почему люди становятся донорами костного мозга? «Я могу спасти чью-то жизнь и для этого не нужно ничего особенного делать. Минимальные усилия, организм восстановит клетки костного мозга за неделю, максимум за месяц. Если мои данные совпадут и нужна будет пересадка, я бесплатно пройду обследование, поездка в Санкт-Петербург на донацию также за счет регистра доноров. Это часто становится весомым фактором стать потенциальным донором для молодежи. А меня просто вдохновляет сама мысль, что я смогу помочь в безвыходной ситуации» — рассказывает Татьяна Аверьянова, потенциальный донор, состоящий в Национальном регистре.

Работа Татьяны не связана с медициной, она психолог, сертифицированный мастер трансформационных игр. Никакой личной истории за желанием стать донором костного мозга тоже нет: «Просто я регулярно сдаю кровь как донор, у меня первая отрицательная группа крови, такая группа подходит людям с любой группой крови. И когда я узнала, что стать донором костного мозга несложно, я просто вступила в регистр доноров».

Кого и от чего спасаем - лейкоз, болезни крови и даже ВИЧ

В России ежегодно пересадка костного мозга требуется примерно 5 тысячам человек, около 1000 из них — дети. Часто это единственный способ эффективного лечения при лейкозе, врожденных болезнях крови.

Пересадка устойчивых к вирусу ВИЧ клеток костного мозга позволяет достичь полной элиминации ВИЧ. В мире есть несколько пациентов, которые полностью вылечились от ВИЧ. "Но этот способ не используется как лечение ВИЧ, такой эффект получается при пересадке костного мозга в связи с заболеванием крови. Если при этом у донора клетки костного мозга устойчивы к ВИЧ, то пациент имеет все шансы вылечиться не только от лейкоза, но и от ВИЧ", - уточняет координатор донорских акций Сибирского регистра доноров костного мозга Дина Волкова

Пересаживать клетки костного мозга можно только при генетической совместимости. Вероятность такой совместимости у родных братьев и сестер около 25%, а поскольку близкие родственники не всегда подходят, нужно искать неродственного генетического близнеца. При агрессивных формах рака это надо делать очень быстро, нужен обширный донорский банк.

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Путь донора костного мозга — от регистра до Санкт-Петербурга

Желающие стать донором костного мозга сначала попадают в регистр. Условия для этого минимальны — возраст от 18 до 45 лет и вес больше 50 кг.

В первую очередь нужно пройти типирование — определить цифровой код генов, который важен для выявления совместимости. Есть два способа сделать это.

Первый — сдать 4 мл крови на типирование в любом офисе «Инвитро» — это один из способов попасть в базу доноров костного мозга.

Второй — заказать на сайте rdkm.rusfond.ru набор для взятия буккального эпителия. Набор придет почтой, в нем будут две палочки-щеточки для взятия мазка со слизистой щеки, это просто сделать в домашних условиях. Этим способом можно сдать биоматериал для типирования во время акций с выездом на предприятия города.

Одновременно с этим заполняется анкета, и в течение 6 месяцев на электронный адрес потенциального донора приходит сообщение о том, что его данные внесены в Информационную систему Национального регистра доноров костного мозга.

А дальше - если находится человек, которому нужна пересадка от конкретного донора, нужно будет по месту жительства пройти обследование и контрольное типирование. Все это и поездка в Санкт-Петербург, где проходит донация, оплачивается Регистром доноров костного мозга.

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Технологии взятия биоматериала за последнее время очень сильно изменились. В 95% случаев применяется второй способ - забора крови из вены, когда с помощью специального аппарата гемопоэтические стволовые клетки отделяются от других компонентов крови донора. Это не болезненная процедура занимает 5-6 часов, в процессе можно читать, смотреть видео, слушать аудиокнигу.

В 5% случаев применяется процедура забора биоматериала из тазовой кости под общим наркозом, занимает по времени примерно 60 минут. В обоих случаях показатели крови у донора приходят в норму в течение 1-2 недель. 

Через два года после процедуры при согласии сторон донор может познакомиться со спасенным им человеком. Такие встречи происходят и, конечно, это одно из самых трогательных событий, какие только могут быть в жизни.

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В последние годы сфера донорства развивается все больше, врачи надеются, что в скором времени пересадка легких будет такой же распространенной операцией, как сейчас пересадка почек или роговицы. В Новосибирске также есть спрос на донорство спермы.

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