27 миллионов рублей: застройщику квартир на Добролюбова арестовали имущество

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
«Сегодня заместителем прокурора Октябрьского района Новосибирска в судебном заседании поддержано ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемого по уголовному делу по факту хищения денежных средств граждан в особо крупном размере при строительстве многоквартирного дома по адресу Добролюбова 162/1», - указано в телеграм-канале надзорного ведомства.
Решением суда застройщик не сможет продавать, сдавать в аренду или залог и совершать иные сделки со своим имуществом. Общая сумма арестованного имущества превысила 27 миллионов рублей.
Самому Сергею Степанову ему избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО на полтора месяца. Застройщику грозит до десяти лет лишения свободы в связи с возможными махинациями с квартирами дольщиков в многоквартирном доме на Добролюбова, 162/1. По версии следствия, мужчина совершал сделки, не имея разрешения на строительство. Общая сумма ущерба составила более 83 миллионов рублей.
Напомним, что с бывшего замдиректора центра имени Мешалкина в Новосибирске Евгения Покушалова требуют возместить стоимость купленных в США квартир в размере 123 миллионов рублей. Сам Покушалов должен в ближайшее время выйти из колонии по УДО.