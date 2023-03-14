27 миллионов рублей: застройщику квартир на Добролюбова арестовали имущество

Самому Сергею Степанову ему избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО на полтора месяца. Застройщику грозит до десяти лет лишения свободы в связи с возможными махинациями с квартирами дольщиков в многоквартирном доме на Добролюбова, 162/1. По версии следствия, мужчина совершал сделки, не имея разрешения на строительство. Общая сумма ущерба составила более 83 миллионов рублей.