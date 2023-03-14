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27 миллионов рублей: застройщику квартир на Добролюбова арестовали имущество

14 марта 2023, 12:14
Фото: 1MI
У новосибирского застройщика арестовали имущество
В Октябрьском районном суде Новосибирска арестовали имущество Сергея Степанова, обвиняемого в махинациях с недвижимостью. Сумма ареста составила свыше 27 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

«Сегодня заместителем прокурора Октябрьского района Новосибирска в судебном заседании поддержано ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемого по уголовному делу по факту хищения денежных средств граждан в особо крупном размере при строительстве многоквартирного дома по адресу Добролюбова 162/1», - указано в телеграм-канале надзорного ведомства.

Решением суда застройщик не сможет продавать, сдавать в аренду или залог и совершать иные сделки со своим имуществом. Общая сумма арестованного имущества превысила 27 миллионов рублей.

Самому Сергею Степанову ему избрана мера пресечения в виде ареста  в СИЗО на полтора месяца. Застройщику грозит до десяти лет лишения свободы в связи с возможными махинациями с квартирами дольщиков в многоквартирном доме на Добролюбова, 162/1. По версии следствия, мужчина совершал сделки, не имея разрешения на строительство. Общая сумма ущерба составила более 83 миллионов рублей.

Напомним, что с бывшего замдиректора центра имени Мешалкина в Новосибирске Евгения Покушалова требуют возместить стоимость купленных в США квартир в размере 123 миллионов рублей. Сам Покушалов должен в ближайшее время выйти из колонии по УДО.

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#Александр Ляхов#Криминал#Мошенничество#Незаконная застройка#Застройщик#Дольщики#Суд#Прокуратура#Новосибирск
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