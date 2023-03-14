Под Новосибирском водитель «Тайота Короны» сбил 2-х пешеходов – погибла пенсионерка

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По данным Госавтоинспекции, авария произошла 13 марта в 20:55 на автодороге «Краснозёрское - Половинное». Водитель 1988 года рождения за рулем автомобиля «Тайота Корона» сбил двух пешеходов.
В результате аварии женщина 1962 года рождения была доставлена в больницу с травмами. Спустя несколько часов она умерла. Мужчина 1971 года рождения получил травмы. Пострадал ли водитель, не уточняется.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Отмечается, что пешеходы шли без световозвращающих элементов на одежде.
Напомним, что ранее под Новосибирском произошла авария, в которой погибли отец и сын. Через несколько дней умерла и их мама. Один ребенок находится в больнице.