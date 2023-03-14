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Posted Сегодня, 02:48

Published Сегодня, 02:48

Modified Сегодня, 02:50

Updated Сегодня, 02:50

Под Новосибирском водитель «Тайота Короны» сбил 2-х пешеходов – погибла пенсионерка

14 марта 2023, 02:48
Фото: ГИБДД по НСО
Женщина скончалась через несколько часов

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП, в котором погибла пенсионерка

В Краснозерском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погибла пенсионерка, подробности сообщают в ГИБДД региона.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла 13 марта в 20:55 на автодороге «Краснозёрское - Половинное». Водитель 1988 года рождения за рулем автомобиля «Тайота Корона» сбил двух пешеходов.

В результате аварии женщина 1962 года рождения была доставлена в больницу с травмами. Спустя несколько часов она умерла. Мужчина 1971 года рождения получил травмы. Пострадал ли водитель, не уточняется.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Отмечается, что пешеходы шли без световозвращающих элементов на одежде.

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Напомним, что ранее под Новосибирском произошла авария, в которой погибли отец и сын. Через несколько дней умерла и их мама. Один ребенок находится в больнице. 

#Эмилия Губарева#ДТП#Погиб#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирская область
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