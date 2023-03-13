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Умерла мама 3-летнего мальчика, погибшего в жутком ДТП под Новосибирском

13 марта 2023, 03:19
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
В аварии погибли отец, сын и жена
Через пять дней после аварии на Ордынской трассе, в которой погибли мужчина и трехлетний мальчик, умерла мать ребенка — она лежала в реанимации с различными травмами. Atas.info подтвердили в региональном Минздраве смерть женщины.

Смертельное ДТП произошло 9 марта на трассе К-17Р «‎Новосибирск - Кочки - Павлодар»‎. По данным ГИБДД, водитель за рулем Honda Civic потерял управление и врезался во встречный автобус маршрута «‎Славгород - Новосибирск», а затем во внедорожник Toyota Land Cruiser.

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От удара, мужчина и его трехлетний сын погибли на месте. Среди пострадавших была жена погибшего и пятилетний сын. Они получили травмы и были доставлены в больницу. В понедельник, 13 марта стало известно, что 30-летняя женщина скончалась. Эту информацию подтвердили Atas.info в региональном Минздраве.

В причинах аварии разбираются следователи. Родственники погибших ищут свидетелей ДТП, чтобы найти виновника аварии. Напомним, ранее автомобиль Honda Fit перевернулся на ходу и придавил парня на тротуаре в Новосибирске. По последним данным, пострадавший в больнице.

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