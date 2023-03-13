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Смертельное ДТП произошло 9 марта на трассе К-17Р «Новосибирск - Кочки - Павлодар». По данным ГИБДД, водитель за рулем Honda Civic потерял управление и врезался во встречный автобус маршрута «Славгород - Новосибирск», а затем во внедорожник Toyota Land Cruiser.
От удара, мужчина и его трехлетний сын погибли на месте. Среди пострадавших была жена погибшего и пятилетний сын. Они получили травмы и были доставлены в больницу. В понедельник, 13 марта стало известно, что 30-летняя женщина скончалась. Эту информацию подтвердили Atas.info в региональном Минздраве.
В причинах аварии разбираются следователи. Родственники погибших ищут свидетелей ДТП, чтобы найти виновника аварии. Напомним, ранее автомобиль Honda Fit перевернулся на ходу и придавил парня на тротуаре в Новосибирске. По последним данным, пострадавший в больнице.