От удара, мужчина и его трехлетний сын погибли на месте. Среди пострадавших была жена погибшего и пятилетний сын. Они получили травмы и были доставлены в больницу. В понедельник, 13 марта стало известно, что 30-летняя женщина скончалась. Эту информацию подтвердили Atas.info в региональном Минздраве.