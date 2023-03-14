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Published Сегодня, 06:57

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Участник СВО из Искитима Андрей Майер нашел брата на шоу Малахова

14 марта 2023, 06:57
Фото: Шоу Андрея Малахова, Россия-1
Сослуживцы встретились снова - ранее они потеряли связь друг с другом в госпитале
Военнослужащий из Новосибирской области Андрей Майер приехал на программу Малахова прямо с передовой СВО, чтобы встретиться со своим названым братом. Выпуск шоу был 13 марта.

Программа ведущего Андрея Малахова была посвящена встрече боевых товарищей. В студии оказался Дмитрий Майер из Алтайского края. Он снова встретился со своими сослуживцами, с которыми был на передовой бок о бок.

Среди бойцов был Андрей Майер – названый брат Дмитрия из Искитима. У них одинаковые фамилии и самое примечательное, что у Дмитрия был кровный брат – Андрей Майер, который умер от онкологии. Еще одним фактом стало имя жен обоих Андреев – женщин зовут Анастасиями.

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Судьба свела однофамильцев в зоне СВО. Во время боевых действий, искитимец Андрей Майер получил ранение и на помощь ему пришел Дмитрий Майер. Будучи раненым, мужчина вынес с поля боя своего товарищи.

Фронтовые друзья потеряли связь друг с другом, находясь в госпиталях. На программе они снова воссоединились. Дмитрий познакомил Андрея со своей матерью: «Бог миловал и подарил вам снова сына Андрея», – кратко сказал боец.

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#Малахов#Андрей Малахов#Зона СВО#Участник СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирск#Искитим#Эмилия Губарева
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