Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Программа ведущего Андрея Малахова была посвящена встрече боевых товарищей. В студии оказался Дмитрий Майер из Алтайского края. Он снова встретился со своими сослуживцами, с которыми был на передовой бок о бок.
Среди бойцов был Андрей Майер – названый брат Дмитрия из Искитима. У них одинаковые фамилии и самое примечательное, что у Дмитрия был кровный брат – Андрей Майер, который умер от онкологии. Еще одним фактом стало имя жен обоих Андреев – женщин зовут Анастасиями.
Судьба свела однофамильцев в зоне СВО. Во время боевых действий, искитимец Андрей Майер получил ранение и на помощь ему пришел Дмитрий Майер. Будучи раненым, мужчина вынес с поля боя своего товарищи.
Фронтовые друзья потеряли связь друг с другом, находясь в госпиталях. На программе они снова воссоединились. Дмитрий познакомил Андрея со своей матерью: «Бог миловал и подарил вам снова сына Андрея», – кратко сказал боец.