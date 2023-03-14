Среди бойцов был Андрей Майер – названый брат Дмитрия из Искитима. У них одинаковые фамилии и самое примечательное, что у Дмитрия был кровный брат – Андрей Майер, который умер от онкологии. Еще одним фактом стало имя жен обоих Андреев – женщин зовут Анастасиями.