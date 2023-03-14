Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
По данным Объединенного кредитного бюро, число выданных ипотечных кредитов в январе 2023 года сократилось за год на 53%, а объем на 46%, как сообщает РБК Новосибирск. Аналогичные тенденции падения рынка ипотеки наблюдаются в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Новосибирский независимый эксперт по новостройкам Сергей Николаев приводит цифры с сайта ЦБ, согласно которым количество выданных физическим лицам ипотечных кредитов за год сократилось на 33%:
В январе 2023 года в Новосибирской области выдали 1 648 ипотечных кредитов физическим лицам. За тот же период 2022 года было выдано 2 451 ипотечных кредитов. В целом по России тоже отмечается снижение объемов ипотеки.
«В целом по России снижение объемов ипотечного кредитования тоже есть, но оно существенно меньше — 20%, по ипотекам по договорам долевого участия снижение больше», — отмечает Сергей Николаев.
«В январе 2022 года объем ипотечного кредитования вырос, потому что люди старались успеть до апреля 2022 года, когда перестанет действовать старый формат выдачи ипотеки, а в январе 2023 снижение обусловлено тем, что спрос 1-го квартала был вычерпан в 4 квартале 2022 года, потому что с 1 января процент по льготной ипотеки вырос до 8%,» — объяснил причины такого снижения Сергей Николаев.
«Последний год произошло удорожание материалов, услуг, инженерного оборудования на 20%,» — объяснила причины отрицательной динамики ипотечного рынка РБК Новосибирск доцент кафедры экономической теории НГУЭУ Елена Клецова. На фоне снижения доходов населения без поддержки государства рост цен на новостройки может привести к крах отрасли, считает эксперт.
С тем, что поддержка от государства может поддерживать спрос на ипотечное кредитование согласен и новосибирский эксперт по новостройкам Сергей Николаев. Он считает, что «Спрос на ипотеку будет смещаться в сторону наиболее выгодных опций от государства: сельская, семейная, специальная ипотека для сотрудников IT сферы, региональные программы».
«Люди стали очень взвешенно относиться к принятию решений» — комментирует ситуацию Спикер Инна Милановская эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» — «Падение безусловно есть, и не только в ипотечной сфере, но и по всем направлениям. Это не только январь, но и февраль. В марте ситуация по сделкам в «Жилфонде» стала выравниваться».
Причина не только во внешних факторах, но и в том, что изменился сам подход к выбору жилья, считает Инна Милановская: «Если разбирать конкретно ипотечные сделки, то хочется отметить, что изменился сам подход к выбору жилья — люди стали очень взвешенно относиться к принятию решений. Например, если в январе прошлого года и ранее, получив кредитное решение, люди сразу приобретали себе объект. То сейчас они не спешат. Они спокойно делают выбор. т. е. время принятия решения увеличилось».
Также эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» рассказала о тенденции повышения суммы ипотечной сделки: «Это связано с тем, что стало больше семейной ипотеки. Семьи с детьми приобретают просторное жилье и в среднем сумма кредита стала больше».
Еще одной из причин падения в сфере ипотечных сделок Инна Милановская считает уход с рынка инвесторов, которые брали в ипотеку квартиры на этапе строительства, чтобы продать их после сдачи дома. С повышением ставки по ипотеки этот вид дохода стал невыгоден и такой тенденции не наблюдается.
Риэлтор из Новосибирска рассказала о новостях ипотечного рынка и сделала прогноз цен на 2023 год.