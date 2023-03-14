Причина не только во внешних факторах, но и в том, что изменился сам подход к выбору жилья, считает Инна Милановская: «Если разбирать конкретно ипотечные сделки, то хочется отметить, что изменился сам подход к выбору жилья — люди стали очень взвешенно относиться к принятию решений. Например, если в январе прошлого года и ранее, получив кредитное решение, люди сразу приобретали себе объект. То сейчас они не спешат. Они спокойно делают выбор. т. е. время принятия решения увеличилось».