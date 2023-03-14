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Военный из Новосибирской области Вахит Абайдулин погиб в СВО

14 марта 2023, 02:37
Фото: 1MI
Мужчине было 44 года
В зоне проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Новосибирской области Вахит Абайдулин, о чем сообщают власти.

По информации районной администрации в соцсетях, Вахит Абайдулин родился в 1979 году. Он проживал в Чановском районе Новосибирской области.

Мужчина отправился в зону СВО. Погиб сибиряк 23 января 2023 года. Подробности его жизни и смерти в некрологе не указаны.

«Администрация Чановского района выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего в связи с тяжелой утратой», — говорится в сообщении.
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#Эмилия Губарева#Спецоперация#Общество#Погиб#Участник СВО#Зона СВО#Новосибирская область
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