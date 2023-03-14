Военный из Новосибирской области Вахит Абайдулин погиб в СВО

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По информации районной администрации в соцсетях, Вахит Абайдулин родился в 1979 году. Он проживал в Чановском районе Новосибирской области.
Мужчина отправился в зону СВО. Погиб сибиряк 23 января 2023 года. Подробности его жизни и смерти в некрологе не указаны.
«Администрация Чановского района выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего в связи с тяжелой утратой», — говорится в сообщении.
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