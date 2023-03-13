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Под Новосибирском похоронили добровольца СВО, умершего во время отпуска

13 марта 2023, 08:57
Фото: Оксана Семенова, ВК
Мужчине было 34 года
В Новосибирской области простились с военнослужащим Александром Голубем, который умер во время отпуска на малой родине.

В поселке Краснозерское похоронили  34-летнего Александра Голубя. О его смерти ранее сообщила на своей ВК-странице глава Краснозерского района Оксана Семенова.

Мужчина родился 24 мая в 1988 году. Он отправился в зону проведения специальной военной операции добровольцем.

Приехал в родные края Александр в отпуск. Он внезапно умер от сердечного приступа. Дата смерти сибиряка - 5 марта. Прощание с ним состоялось 8 марта.

Напомним, что ранее другой участник СВО Михаил Нижегородцев скончался во время отпуска в Новосибирской области. Произошло это в начале февраля. 

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