Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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В поселке Краснозерское похоронили 34-летнего Александра Голубя. О его смерти ранее сообщила на своей ВК-странице глава Краснозерского района Оксана Семенова.
Мужчина родился 24 мая в 1988 году. Он отправился в зону проведения специальной военной операции добровольцем.
Приехал в родные края Александр в отпуск. Он внезапно умер от сердечного приступа. Дата смерти сибиряка - 5 марта. Прощание с ним состоялось 8 марта.
Напомним, что ранее другой участник СВО Михаил Нижегородцев скончался во время отпуска в Новосибирской области. Произошло это в начале февраля.