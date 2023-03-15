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Published Сегодня, 01:32

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Updated Сегодня, 02:13

В Новосибирске объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда

15 марта 2023, 01:32
Фото: Павел Мирошников
Новосибирцы часто падают из-за гололеда
Синоптики предупредили о сильной гололедице в Новосибирске и области. По этому случаю в регионе ввели желтый уровень погодной опасности.

По данным Гидрометцентра, в столице Сибири наблюдаются гололеды, туманы и прочие погодные явления, которые могут спровоцировать ДТП и травмы. Ранее и глава Минздрава области Константин Хальзов сообщал, что за последнюю неделю выросло на 10% число обращений в травмпункты.

«Гололедица продлится еще некоторое время, поэтому призывают глав муниципалитетов заняться чисткой и обработкой улиц. Также стоит активнее включиться в ямочный ремонт», - заявлял на оперативном совещании 13 марта губернатор региона Андрей Травников.

Синоптики сообщали, что до конца текущей недели горожан ожидают скачки температур. В дневное время воздух будет прогреваться до +5 градусов, ночью столбики термометра могут опускаться до -3.

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