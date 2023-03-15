В Новосибирске объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда

По данным Гидрометцентра, в столице Сибири наблюдаются гололеды, туманы и прочие погодные явления, которые могут спровоцировать ДТП и травмы. Ранее и глава Минздрава области Константин Хальзов сообщал, что за последнюю неделю выросло на 10% число обращений в травмпункты.