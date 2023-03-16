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Published Сегодня, 07:01

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Updated Сегодня, 07:03

Концерт и выставка пройдут в Новосибирске в честь «Крымской весны 2023»

16 марта 2023, 07:01
Фото: 1MI
В 2023 году будет 9-летняя годовщина воссоединения Крыма и России

Названы мероприятия, которые пройдут в годовщину «Крымской весны 2023» в Новосибирске

18 марта 2023 года в Новосибирской области отметят 9-летнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Atas.info узнал, какие мероприятия посвятят знаменательному дню.

В 2014 году 18 марта между Россией и Республикой Крым был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации. С того года у нас в стране появились новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Это событие называют «Крымской весной».

Как говорится на сайте правительства Новосибирской области, в годовщину события, 18 марта состоится концерт «Крым, Донбасс, Россия – навсегда!». Программу проведут в Центральном парке культуры и отдыха Новосибирска.

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В патриотическом концерте выступят творческие коллективы и творческие исполнители столицы Сибири. Мероприятие позволит вспомнить о культурно-историческом единстве народов.

Стоит напомнить, что 18 марта в 2022 году прошел масштабный митинг-концерт под лозунгом «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!». Его проводили на «Локомотив-Арена». На сцену вышли первые лица Новосибирска. В этот же день на Монументе Славы в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией новосибирцы организовали флешмоб и выстроились в форме символа Z и переоделись в цвета российского флага.

Также уточним, что 17 марта в 12:00 - 15:00 пройдет праздничное мероприятие «Крымская весна» на площадках Клуба Революция в Новосибирске. В фойе будет играть саксофонист Николай Панченко.

В 12.00 можно посетить выставку «Крымская весна», в 13:00 начнется концерт с приветствием первых лиц Новосибирска и Новосибирской области.

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#Эмилия Губарева#Крым#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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