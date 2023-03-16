Стоит напомнить, что 18 марта в 2022 году прошел масштабный митинг-концерт под лозунгом «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!». Его проводили на «Локомотив-Арена». На сцену вышли первые лица Новосибирска. В этот же день на Монументе Славы в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией новосибирцы организовали флешмоб и выстроились в форме символа Z и переоделись в цвета российского флага.