Почему таксисты в Новосибирске не пускают пассажиров на переднее сиденье

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Сотрудникам такси мешают болтливые или неприятные пассажиры, так как они отвлекают от дороги. Некоторые водители принципиально не садят людей на переднее сиденье, о чем рассказал Atas.info водитель из Новосибирска.
«За день вожу десятки людей и слушать каждого просто нет сил. На переднее сиденье обычно садятся мужчины. Приемлемо, когда в автомобиле сидят несколько человек и один из пассажиров спереди, но когда специально садятся, особенно вечером, дико раздражает»
«В основном, я работаю в ночное время. Сами понимаете, какой вожу контингент. Все либо пьяные, либо ездят по закладкам, либо с детьми после гулянок. Мой коллега запрещает одиночкам садиться вперед, потому что перегаром пахнет от людей или когда разговаривают по телефону спереди, мешает вообще на дорогу смотреть. Когда пассажир сзади намного удобнее, даже внимание не обращаешь», - поделился подробностями своей работы таксист Сергей.
Примечательно, но некоторые водители иногда даже блокируют передние двери или опускают переднее сиденье, чтобы негласно посадить пассажира сзади.
Напомним, что в Новосибирске идет облава на таксистов - сотрудники ДПС устанавливают, легально ли работает сотрудник и безопасен ли его транспорт.