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Published Сегодня, 01:21

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Пьяный живодер выстрелил в собаку под Новосибирском — животное спасло чудо

17 марта 2023, 01:21
Фото: ВК/Подслушано Первомайка
Животное пострадало

Пьяный мужчина под Новосибирском выстрелил в собаку из машины

В Новосибирской области неизвестный мужчина выстрелил в собаку и уехал, сообщают очевидцы в ВК-группе «Подслушано Первомайка».

Инцидент произошел в селе Новолуговое. По словам автора поста, пьяный сибиряк ехал на машине по улице Мостовая и выстрелил в бездомную собаку из ружья. Животное чудом выжило. 

«Несколько детей видели этого мужчину, он действительно был с ружьем, теперь родители бояться отпускать детей гулять», — делится автор поста.

Также известно, что по данному факту написано заявление в полицию, однако силовики заявили, что участковый якобы находится в отпуске. Официально правоохранители ситуацию не прокомментировали.

При этом это был не единственный подобный шокирующий инцидент. Ранее кто-то выстрелил в собаку несколько раз, и «пробил голову прикладом». В итоге пес лишился одной ноги.  Читайте также о том, как живодер сбросил чужих кошек с 16-го этажа и добил их на земле. 

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#Эмилия Губарева#Животные#Пистолет#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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