Пьяный живодер выстрелил в собаку под Новосибирском — животное спасло чудо

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Updated Сегодня, 01:23
Инцидент произошел в селе Новолуговое. По словам автора поста, пьяный сибиряк ехал на машине по улице Мостовая и выстрелил в бездомную собаку из ружья. Животное чудом выжило.
«Несколько детей видели этого мужчину, он действительно был с ружьем, теперь родители бояться отпускать детей гулять», — делится автор поста.
Также известно, что по данному факту написано заявление в полицию, однако силовики заявили, что участковый якобы находится в отпуске. Официально правоохранители ситуацию не прокомментировали.
При этом это был не единственный подобный шокирующий инцидент. Ранее кто-то выстрелил в собаку несколько раз, и «пробил голову прикладом». В итоге пес лишился одной ноги. Читайте также о том, как живодер сбросил чужих кошек с 16-го этажа и добил их на земле.