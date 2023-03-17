Пьяный живодер выстрелил в собаку под Новосибирском — животное спасло чудо

При этом это был не единственный подобный шокирующий инцидент. Ранее кто-то выстрелил в собаку несколько раз, и «пробил голову прикладом». В итоге пес лишился одной ноги. Читайте также о том, как живодер сбросил чужих кошек с 16-го этажа и добил их на земле.