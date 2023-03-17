atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Заявление Путина 18 марта 2023 в день воссоединения с Крымом – последние новости

17 марта 2023, 10:41
Фото: kremlin.ru
Масштабного концерта в столице России в 2023 году не будет
Выступление Владимира Путина ожидается 18 марта 2023. Очевидно, что Президент РФ не оставит без внимания 9-ю годовщину воссоединения с Крымом. Во сколько смотреть речь Путина в Новосибирске пока нет информации. В Кремле пока сообщают о совещании-видеоконференции и еще «некоторых мероприятиях».

Президент Российской Федерации Владимир Путин по случаю воссоединения Крыма с Россией 18 марта проведет совещание и мероприятия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О большом выступлении выступлении Путина в официальных источниках нигде не говорится - лишь сообщается, что встреча пройдет в формате видеоконференции. В годовщину у Владимира Путина состоятся «еще некоторые мероприятия, которые ознаменуют это» - тоже в формате видеоконференции. Песков отметил, что в Крыму 18 марта откроют «достаточно важный объект - культурный, исторический». Однако, о каком именно объекте идет речь, не уточняется.

Очевидно, что Президент РФ не оставит без внимание такую знаковую дату, как годовщина воссоединения с Крымом. Если выступление Путина состоится в ходе запланированного совещания или иных мероприятий, его обязательно покажут федеральные ТВ-каналы страны в главных информационных выпусках дня.

Что сказал Путин в послании Федеральному собранию: главное
Узнать подробнее

Пока нет информации о масштабном концерте в Москве, подобно тому, который проводили в 2022 году в «Лужниках». Известно про большие торжественные мероприятия, запланированные в Севастополе и Симферополе. Во многих городах устроят флешмобы, лекции, концерты, автопробеги и другое. Например, в Новосибирске организовали два концерта – 17 и 18 марта.

Ранее РИА Новости Крым даже предполагали, что президент сможет принять участие в мероприятиях в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Однако информация о возможности визита в Кремле не подтверждена.

Также читайте о том, сколько раз президент приезжал в Новосибирск.

Концерт и выставка пройдут в Новосибирске в честь «Крымской весны 2023»
Узнать подробнее
#Владимир Путин#Крым#Общество#Новосибирск#Россия#Эмилия Губарева#Выступление#Обращение#Торжества
Подпишитесь
«Новосибирск-мальчик не похож на сибиряка»: реальный фотограф об образе от нейросети
Вчера, 02:55
В Новосибирске глава солдатских матерей раскритиковала призыв в армию с 21 года
Сегодня, 01:54
«Лед и пыль убрать»: в штабе ОНФ раскритиковали ремонт Димитровского моста
Сегодня, 11:35
Фламинго вышли на первую весеннюю прогулку в Новосибирском зоопарке – фото
Сегодня, 01:35
Что известно о матери, чей ребенок гулял в одном летнем платье в Новосибирске
Вчера, 09:03
Налет на банк «Левобережный» в Новосибирске: грабители взяли 4 миллиона рублей
Сегодня, 09:32