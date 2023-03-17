Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Президент Российской Федерации Владимир Путин по случаю воссоединения Крыма с Россией 18 марта проведет совещание и мероприятия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
О большом выступлении выступлении Путина в официальных источниках нигде не говорится - лишь сообщается, что встреча пройдет в формате видеоконференции. В годовщину у Владимира Путина состоятся «еще некоторые мероприятия, которые ознаменуют это» - тоже в формате видеоконференции. Песков отметил, что в Крыму 18 марта откроют «достаточно важный объект - культурный, исторический». Однако, о каком именно объекте идет речь, не уточняется.
Очевидно, что Президент РФ не оставит без внимание такую знаковую дату, как годовщина воссоединения с Крымом. Если выступление Путина состоится в ходе запланированного совещания или иных мероприятий, его обязательно покажут федеральные ТВ-каналы страны в главных информационных выпусках дня.
Пока нет информации о масштабном концерте в Москве, подобно тому, который проводили в 2022 году в «Лужниках». Известно про большие торжественные мероприятия, запланированные в Севастополе и Симферополе. Во многих городах устроят флешмобы, лекции, концерты, автопробеги и другое. Например, в Новосибирске организовали два концерта – 17 и 18 марта.
Ранее РИА Новости Крым даже предполагали, что президент сможет принять участие в мероприятиях в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Однако информация о возможности визита в Кремле не подтверждена.
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