О большом выступлении выступлении Путина в официальных источниках нигде не говорится - лишь сообщается, что встреча пройдет в формате видеоконференции. В годовщину у Владимира Путина состоятся «еще некоторые мероприятия, которые ознаменуют это» - тоже в формате видеоконференции. Песков отметил, что в Крыму 18 марта откроют «достаточно важный объект - культурный, исторический». Однако, о каком именно объекте идет речь, не уточняется.