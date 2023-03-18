Как у президента. В Новосибирске пожарный с фамилией Путин спасает людей из огня

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:32
Вячеслав Путин работает в пожарно-спасательной части № 6 Новосибирска начальником караула. Он родился и вырос в селе Нагорное в Куйбышевском районе.
Часто знакомые лейтенанта спрашивали Вячеслава: «Неужели родственники?» (Прим. Ред. – с президентом Владимиром Путиным). Примечательно, но семья молодого человека даже пыталась найти в своих корнях связь с главой государство и даже написала письмо в Кремль, однако ответа так и не получила.
По словам пожарного, такой фамилии приходится соответствовать. Спасать людей из пожара сибиряк мечтал с 7-го класса. Он окончил Сибирскую пожарно-спасательную академию, пишет «АиФ Новосибирск».
В начале марта Вячеслав Путин вместе с коллегами принимал участие в тушении пожара в жилом доме. В одной из квартир женщина с младенцем не могла самостоятельно эвакуироваться, тогда пожарные спасли жительницу дома от несчастья. Родители Вячеслава относятся к его профессии уважительно и частенько переживают.