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Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:32

Updated Сегодня, 03:32

Как у президента. В Новосибирске пожарный с фамилией Путин спасает людей из огня

18 марта 2023, 03:30
Фото: 1MI
У молодого пожарного фамилия Путин

Пожарный с фамилией Путин спас мать с младенцем из огня в Новосибирске

Молодой 22-летний пожарный Вячеслав Путин, однофамилец президента России, на недавнем пожаре спас с коллегами из задымленной квартиры женщину с младенцем на руках.

Вячеслав Путин работает в пожарно-спасательной части № 6 Новосибирска начальником караула. Он родился и вырос в селе Нагорное в Куйбышевском районе.

Часто знакомые лейтенанта спрашивали Вячеслава: «Неужели родственники?» (Прим. Ред. – с президентом Владимиром Путиным). Примечательно, но семья молодого человека даже пыталась найти в своих корнях связь с главой государство и даже написала письмо в Кремль, однако ответа так и не получила.

По словам пожарного, такой фамилии приходится соответствовать. Спасать людей из пожара сибиряк мечтал с 7-го класса. Он окончил Сибирскую пожарно-спасательную академию, пишет «АиФ Новосибирск».

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В начале марта Вячеслав Путин вместе с коллегами принимал участие в тушении пожара в жилом доме. В одной из квартир женщина с младенцем не могла самостоятельно эвакуироваться, тогда пожарные спасли жительницу дома от несчастья. Родители Вячеслава относятся к его профессии уважительно и частенько переживают.

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#Эмилия Губарева#Пожар#Владимир Путин#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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