Как у президента. В Новосибирске пожарный с фамилией Путин спасает людей из огня

Часто знакомые лейтенанта спрашивали Вячеслава: «Неужели родственники?» (Прим. Ред. – с президентом Владимиром Путиным). Примечательно, но семья молодого человека даже пыталась найти в своих корнях связь с главой государство и даже написала письмо в Кремль, однако ответа так и не получила.