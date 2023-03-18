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Очаг бешенства нашли в деревне Новосибирской области – там ввели карантин

18 марта 2023, 12:10
Фото: 1MI
Карантин ввели в деревне Олтарь
В Чистоозерном районе Новосибирской области выявили очаг бешенства, с сегодняшнего дня там установлен карантин, о чем говорится в распоряжении губернатора Андрея Травникова.

С 18 марта по 16 мая ввели карантин по бешенству в деревне Олтарь Барабо-Юдинского сельсовета.  Эпизоотический очаг выявили в личном подсобном хозяйстве на улице Центральной.

«Управлению ветеринарии Новосибирской области обеспечить осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством РФ специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства на территории неблагополучного пункта», - говорится в распоряжении, опубликованного на сайте правительства региона.

В период карантина запрещено посещать это хозяйство посторонним, ввозить и вывозить животных, а также проводить ярмарки и выставки со зверями. Напомним, что ранее под Новосибирском был введен карантин - на людей кидалась бешеная енотовидная собака. 

Бешеная енотовидная собака покусала человека под Новосибирском – введен карантин
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#Карантин#Бешенство#Животные#Город#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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