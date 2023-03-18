Очаг бешенства нашли в деревне Новосибирской области – там ввели карантин

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
С 18 марта по 16 мая ввели карантин по бешенству в деревне Олтарь Барабо-Юдинского сельсовета. Эпизоотический очаг выявили в личном подсобном хозяйстве на улице Центральной.
«Управлению ветеринарии Новосибирской области обеспечить осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством РФ специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства на территории неблагополучного пункта», - говорится в распоряжении, опубликованного на сайте правительства региона.
В период карантина запрещено посещать это хозяйство посторонним, ввозить и вывозить животных, а также проводить ярмарки и выставки со зверями. Напомним, что ранее под Новосибирском был введен карантин - на людей кидалась бешеная енотовидная собака.