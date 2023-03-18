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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Под Новосибирском автомобилист вез на крыше труп оленя

18 марта 2023, 15:06
Фото: ВК/АСТ-54
Неизвестно, было это чучело
В Новосибирской области в селе Каменка местные жители заметили, как неизвестный автомобилист перевозил на крыше машины крупного рогатого животного.

Инцидент произошел в селе Каменка Новосибирского района, о нем стало известно из ВК-группы «АСТ-54». На опубликованных кадрах видно, как автомобиль без госномеров перевозит на крыше животное, похожее на оленя. Тело было прикрыто, а из-под накидки торчали рога.

Груз вез внедорожник Suzuki Jimny. Автор поста предположил, что водитель является браконьером. Машина двигалась в сторону станции метро «Березовая роща» 18 марта.  

«Наша подписчица, поделившийся видео, что на чучело это не похоже, а водитель, скрывший госномер, вероятнее всего, является браконьером», - говорится в сообщении поста.

Некоторые подписчики группы не поверили в то, что водитель является браконьером и перевозил он якобы чучело, а другие пожалели животное и усомнились, что оно мертво. Вот, что новосибирцы пишут в комментариях:

«Жалко зверюшку. Ну вот зачем, можно подумать из-за голода. Уроды»;
«Перевозит в тепло, ночью сегодня холодно будет. Заботится вообще то человек. А рогатый спит, на расслабоне»;
«Почему решили, что это браконьер и везёт тушу животного? Не законно охотившийся не стал бы так открыто палиться. Как минимум, откровенно подставляться под штраф таким образом. Если вас так озаботила данная ситуация, остановились бы и задали вопрос. Не думаю, что это каким-либо образом причинило вам вред или неудобство»;
«Ну да, ну да, браконьер будет везти добычу на крыше авто в светлое время суток»;
«Это чучело»;
«Это чучело скорее всего, потому что сам олень весит намного больше. Машина бы присела..».

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена* 

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#Эмилия Губарева#Животные#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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