Тысячи новосибирцев собрались в Новосибирске в честь воссоединения Крыма с Россией

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В Центральном парке Новосибирска прошел митинг-концерт «Крым, Донбасс, Россия – навсегда!». Там выступили творческие коллективы и сибирские исполнители.
Тысячи новосибирцев собрались в этот день в центре города – многие гуляли с российскими флагами. Также с годовщиной воссоединения Крыма с Россией поздравили губернатор Андрей Травников и Анатолий Локоть.
Погода в этот день порадовала. Было достаточно солнечно, и столбик термометра показывал плюсовую температуру. Сибиряки фотографировались и охотно прогуливались по парку.