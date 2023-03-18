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Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Тысячи новосибирцев собрались в Новосибирске в честь воссоединения Крыма с Россией

18 марта 2023, 11:00
Фото: Правительство НСО
На концерт пришли посмотреть сотни сибиряков

18 марта в Новосибирске прошел концерт в честь воссоединения Крыма с Россией

В центре Новосибирска отметили 9-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. По всей стране в день 18 марта проходят точечные мероприятия и столица Сибири не стала исключением.

В Центральном парке Новосибирска прошел митинг-концерт «Крым, Донбасс, Россия – навсегда!». Там выступили творческие коллективы и сибирские исполнители.

Тысячи новосибирцев собрались в этот день в центре города – многие гуляли с российскими флагами. Также с годовщиной воссоединения Крыма с Россией поздравили губернатор Андрей Травников и Анатолий Локоть.

Погода в этот день порадовала. Было достаточно солнечно, и столбик термометра показывал плюсовую температуру. Сибиряки фотографировались и охотно прогуливались по парку.

Фото: Правительство НСО
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#Эмилия Губарева#Концерт#Крым#Общество#Город#Новосибирская область#Новосибирск
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