Утром в воскресенье, 19 марта, под окнами дома по улице Одоевского 1/7 в Первомайском районе Новосибирска жильцы обнаружили тело 69-летнего мужчины. Как сообщают очевидцы в паблике "Моя Первомайка" в социальной сети "ВКонтакте", пенсионер пошел выносить мусор, а когда возвращался домой, почувствовал себя плохо. Его соседи посмотрели кадры с камеры видеонаблюдения, где видно, как мужчина пытается привлечь внимание водителя проезжающей во дворе машины, после чего падает и больше уже не встает.