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Published Сегодня, 07:57

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Тело пенсионера обнаружили под окнами дома на улице Одоевского

19 марта 2023, 07:57
Фото: 1MI
Помощь медиков пенсионеру уже не понадобилась

В Новосибирске нашли тело пенсионера во дворе дома в Первомайке

В Новосибирске пожилой мужчина скончался под окнами собственного дома. Соседи предполагают, что у него случился сердечный приступ

Утром в воскресенье, 19 марта, под окнами дома по улице Одоевского 1/7 в Первомайском районе Новосибирска жильцы обнаружили тело 69-летнего мужчины. Как сообщают очевидцы в паблике "Моя Первомайка" в социальной сети "ВКонтакте", пенсионер пошел выносить мусор, а когда возвращался домой, почувствовал себя плохо. Его соседи посмотрели кадры с камеры видеонаблюдения, где видно, как мужчина пытается привлечь внимание водителя проезжающей во дворе машины, после чего падает и больше уже не встает.

В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили факт гибели человека, добавив, что причину смерти установит экспертиза. Соседи погибшего предполагают, что виной всему – обострение заболевания сердечно-сосудистой системы.

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#Погиб#Пенсионер#Первомайка#Происшествия#Новосибирск
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