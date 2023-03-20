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Инцидент произошел в Заельцовском парке Новосибирска. Очевидцы 19 марта опубликовали информацию в соцсетях о том, что раненая косуля прибилась к ограждению.
«Бродячие животные загнали косулю и нанесли ей увечья. Ее удалось спасти. Животное было выловлено с помощью сети и увезено в реабилитационный центр», — говорится в посте.
В министерстве природы региона подтвердили информацию о раненой косуле. Выяснилось, что дикое животное пострадало от бродячих собак. До прибытия специалистов, ослабленную косулю поймали волонтеры.
«Самке дикого животного, возрастом около двух лет, оказана необходимая медицинская помощь, обработаны укусы в районе головы, зашита рваная рана в районе левого бедра», — отметили в Минприроды.
На передержку косулю взял Новосибирский зоопарк. Животное выпустят на волю, как только оно поправится.
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