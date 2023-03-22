3 – на природном, 319 – на сжиженном: дома в Новосибирске переводят на безопасный газ

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:55
«Выполнение работ по строительству наружного газопровода для перевода жилых домов со сжиженного газа на природный. Цена контракта – 15,5 миллиона рублей», - указано в материалах к лоту.
Заказчиком работ является муниципальное предприятие «Энергия». Подрядчик обязан провести газопровод к домам на улицах Шекспира, 6, Промышленной, 6 и Промышленной, 9а. Общая протяженность составит 1189 метров. Заявки на торги принимаются до 30 марта, победитель обязан начать строительство не позднее десяти дней после подписания контракта. К природному топливу дома требуется подключить до сентября нынешнего года.
Власти Новосибирска озаботились сменой системы газоснабжения после взрыва бытового газа в доме на Линейной, 39. Тогда трагедия унесла жизни пятнадцати человек, пострадали более тридцати. По данным муниципальных властей, за четыре года на природный газ перевели тринадцать домов. К сжиженному топливу сейчас подключено 322 дома, благодаря строительству газопровода число «опасных» зданий снизится до 319.
Напомним, что взрыв дома на Линейной стал крупнейшей и резонансной трагедией в Новосибирске после катастрофы «курортных» поездов летом 1989 года.