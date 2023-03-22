3 – на природном, 319 – на сжиженном: дома в Новосибирске переводят на безопасный газ

Власти Новосибирска озаботились сменой системы газоснабжения после взрыва бытового газа в доме на Линейной, 39. Тогда трагедия унесла жизни пятнадцати человек, пострадали более тридцати. По данным муниципальных властей, за четыре года на природный газ перевели тринадцать домов. К сжиженному топливу сейчас подключено 322 дома, благодаря строительству газопровода число «опасных» зданий снизится до 319.