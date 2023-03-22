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3 – на природном, 319 – на сжиженном: дома в Новосибирске переводят на безопасный газ

22 марта 2023, 06:53
Фото: 1MI
Новосибирцев переведут на природный газ
В Дзержинском районе Новосибирска жителей трех домов переведут со сжиженного на природный газ. Это станет возможным благодаря строительству нового газопровода. Соответствующий лот уже появился на портале государственных закупок.
«Выполнение работ по строительству наружного газопровода для перевода жилых домов со сжиженного газа на природный. Цена контракта – 15,5 миллиона рублей», - указано в материалах к лоту.

Заказчиком работ является муниципальное предприятие «Энергия». Подрядчик обязан провести газопровод к домам на улицах Шекспира, 6, Промышленной, 6 и Промышленной, 9а. Общая протяженность составит 1189 метров. Заявки на торги принимаются до 30 марта, победитель обязан начать строительство не позднее десяти дней после подписания контракта. К природному топливу дома требуется подключить до сентября нынешнего года.

Власти Новосибирска озаботились сменой системы газоснабжения после взрыва бытового газа в доме на Линейной, 39. Тогда трагедия унесла жизни пятнадцати человек, пострадали более тридцати. По данным муниципальных властей, за четыре года на природный газ перевели тринадцать домов. К сжиженному топливу сейчас подключено 322 дома, благодаря строительству газопровода число «опасных» зданий снизится до 319.

Напомним, что взрыв дома на Линейной стал крупнейшей и резонансной трагедией в Новосибирске после катастрофы «курортных» поездов летом 1989 года.

Взрыв дома на Линейной вошел в число самых крупных катастроф за историю Новосибирска
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#Взрыв дома на ул. Линейной#Город#Аукцион#Закупка#Газ#Газификация#Александр Ляхов#Новосибирск
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