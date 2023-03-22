atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Названо точное число медведей в лесах Новосибирской области

22 марта 2023, 05:17
Фото: Телеграм-канал Евгения Шестернина
Стало известно число медведей в новосибирских лесах
В Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области подвели итоги зимнего учета диких зверей. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Шестернин.
«Итоги зимнего маршрутного учета. В общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях Новосибирской области – 1300 медведей», - написал Евгений Шестернин в телеграм-канале.

Также, по данным охотоведов, в новосибирских лесах насчитывается двести рысей. Хищникам хватит пищи в достаточном количестве, поскольку в охотничьих угодьях в настоящий момент имеется 56 717 косуль и около одиннадцати с половиной тысяч лосей. Кроме того, специалисты насчитали двадцать две тысячи барсуков и порядка трех тысяч соболей. О других диких животных в отчете ведомства не сообщается.

До этого глава Минприроды выложил у себя видео с дикими лосями, перебегающими дорогу под Новосибирском.  Инцидент произошел в Здвинском районе, а его причиной могла стать весенняя миграция стада.

Напомним, что в Заельцовском парке Новосибирска нашли раненую косулю. Животное сильно пострадало от бродячих собак.

Раненую косулю нашли в Заельцовском парке Новосибирска
Узнать подробнее
#Александр Ляхов#Экология#Животные#Природа#Статистика
Подпишитесь
В Новосибирске реставрируют американский самолет «Дуглас» из таймырской тундры
Сегодня, 02:32
Названы районы Новосибирской области, которым грозит подтопление в апреле 2023
Вчера, 06:02
Какая судьба ждет фонтан «Мишка» после реконструкции Первомайского сквера - 2023
Сегодня, 03:22
Дважды мамы в 16 лет. В Новосибирской области 230 девушек-подростков родили ребенка
Сегодня, 01:53
Переехавший в Нидерланды программист из Новосибирска рассказал о жизни в стране
Вчера, 01:35
65% квартир не проданы в новостройках Новосибирска в 2023 году
Сегодня, 03:04