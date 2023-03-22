Названо точное число медведей в лесах Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
«Итоги зимнего маршрутного учета. В общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях Новосибирской области – 1300 медведей», - написал Евгений Шестернин в телеграм-канале.
Также, по данным охотоведов, в новосибирских лесах насчитывается двести рысей. Хищникам хватит пищи в достаточном количестве, поскольку в охотничьих угодьях в настоящий момент имеется 56 717 косуль и около одиннадцати с половиной тысяч лосей. Кроме того, специалисты насчитали двадцать две тысячи барсуков и порядка трех тысяч соболей. О других диких животных в отчете ведомства не сообщается.
До этого глава Минприроды выложил у себя видео с дикими лосями, перебегающими дорогу под Новосибирском. Инцидент произошел в Здвинском районе, а его причиной могла стать весенняя миграция стада.
Напомним, что в Заельцовском парке Новосибирска нашли раненую косулю. Животное сильно пострадало от бродячих собак.