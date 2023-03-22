Названо точное число медведей в лесах Новосибирской области

Также, по данным охотоведов, в новосибирских лесах насчитывается двести рысей. Хищникам хватит пищи в достаточном количестве, поскольку в охотничьих угодьях в настоящий момент имеется 56 717 косуль и около одиннадцати с половиной тысяч лосей. Кроме того, специалисты насчитали двадцать две тысячи барсуков и порядка трех тысяч соболей. О других диких животных в отчете ведомства не сообщается.