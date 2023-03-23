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Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Назван департамент мэрии Новосибирска с наибольшим числом финансовых нарушений

23 марта 2023, 04:18
Фото: atas.info
Больше всего нарушений обнаружили в департаменте энергетики и ЖКХ

КСП Новосибирска назвала департамент мэрии с максимальным числом нарушений

Глава контрольно-счетной палаты Новосибирска (КСП) Геннадий Шилохвостов заявил, что по итогам 2022 года больше всего нарушений аудиторы нашли в городском департаменте энергетики и ЖКХ

В ходе отчета о деятельности КСП за 2022 года перед Советом депутатов Новосибирска глава ведомства Геннадий Шилохвостов заявил, что среди муниципальных учреждений по количеству нарушений лидирует департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и структуры, находящиеся в его подчинении.

Так, ДЭУ № 1, которое отвечает за уборку дорожной сети в центральной части города, завысило стоимость приобретенных противогололедных реагентов на 18 млн рублей, за аренду сторонней техники переплатили 5 млн рублей, при этом эффективность использования собственных спецмашин составила всего 40%.

Кроме того, руководство ДЭУ №1 не представило аудиторам данные с прибора, которое фиксирует все расход противогололедной смеси, объяснив это действиями недружественных стран и DOS-атакой.

На вопрос депутатов о судьбе директора ДЭУ № 1 Алексея Лыкова мэр Анатолий Локоть заявил, что не готов обсуждать кадровые перестановки.

Всего же в 2022 году аудиторы КСП обнаружили, что бюджетные учреждения допустили нарушений на два миллиарда рублей.

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#КСП#Нарушения#Мэрия#Экономика#Новосибирск
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