В ходе отчета о деятельности КСП за 2022 года перед Советом депутатов Новосибирска глава ведомства Геннадий Шилохвостов заявил, что среди муниципальных учреждений по количеству нарушений лидирует департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и структуры, находящиеся в его подчинении.