Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В ходе отчета о деятельности КСП за 2022 года перед Советом депутатов Новосибирска глава ведомства Геннадий Шилохвостов заявил, что среди муниципальных учреждений по количеству нарушений лидирует департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и структуры, находящиеся в его подчинении.
Так, ДЭУ № 1, которое отвечает за уборку дорожной сети в центральной части города, завысило стоимость приобретенных противогололедных реагентов на 18 млн рублей, за аренду сторонней техники переплатили 5 млн рублей, при этом эффективность использования собственных спецмашин составила всего 40%.
Кроме того, руководство ДЭУ №1 не представило аудиторам данные с прибора, которое фиксирует все расход противогололедной смеси, объяснив это действиями недружественных стран и DOS-атакой.
На вопрос депутатов о судьбе директора ДЭУ № 1 Алексея Лыкова мэр Анатолий Локоть заявил, что не готов обсуждать кадровые перестановки.
Всего же в 2022 году аудиторы КСП обнаружили, что бюджетные учреждения допустили нарушений на два миллиарда рублей.