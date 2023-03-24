В Новосибирске рядовому Тенисонсу дали 3 года за ножевое ранение сослуживца

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Известно, что на службе мужчина конфликтовал с сослуживцами. В один из дней он высказал им надуманные претензии из-за чего началась драка. В порыве он взял нож и ударил им оппонента в спину.
Напомним, ранее в Новосибирске осудили военного из Республики Тувы. Мужчина зарезал солдата в лагере для мобилизованных «Гренада».
Это случилось осенью 2022 года, когда в учебный лагерь недалеко от Бердска заехали мобилизованные из Тывы. Мужчины много выпивали и дебоширили, по рассказам местных жителей.