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Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

В Новосибирске рядовому Тенисонсу дали 3 года за ножевое ранение сослуживца

24 марта 2023, 04:26
Фото: 1MI
Военного осудили за ножевое ранение товарища в Новосибирске
Военному из Новосибирска Александру Тенисонсу вынесли приговор за поножовщину. Об этом сообщает Telegram-канал 2-го Восточного окружного военного суда.

Известно, что на службе мужчина конфликтовал с сослуживцами. В один из дней он высказал им надуманные претензии из-за чего началась драка. В порыве он взял нож и ударил им оппонента в спину.

Напомним, ранее в Новосибирске осудили военного из Республики Тувы. Мужчина зарезал солдата в лагере для мобилизованных «Гренада».

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Это случилось осенью 2022 года, когда в учебный лагерь недалеко от Бердска заехали мобилизованные из Тывы. Мужчины много выпивали и дебоширили, по рассказам местных жителей.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Криминал#Суд#Нож#Военный
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