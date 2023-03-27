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В Новосибирске 21-летнюю девушку ранили во время стрельбы в парке «Звезда»

27 марта 2023, 08:48
Фото: 1MI
Пострадавшие в больнице
В Советском районе Новосибирска в парке произошла стрельба, в ходе которой пострадала молодая девушка, о чем сообщают в ГУ МВД региона.

По данным полиции, инцидент случился в ночь с 26 на 27 марта в парке отдыха «Звезда». Там произошла перестрелка. В результате были ранены два человека: 21-летняя девушка и 44-летний мужчина, пишет «АиФ Новосибирск».

Кто именно стрелял и по какой причине – в полиции не уточнили. Выстрелы доносились со стороны местного кафе. О случившемся правоохранители узнали от медиков, к которым поступили двое раненых новосибирцев.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. На месте был изъят предмет, «схожий с оружием и гильзы». Обстоятельства выясняются.

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#Оружие#Пистолет#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирск#Эмилия Губарева
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