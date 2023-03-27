В Новосибирске 21-летнюю девушку ранили во время стрельбы в парке «Звезда»

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
По данным полиции, инцидент случился в ночь с 26 на 27 марта в парке отдыха «Звезда». Там произошла перестрелка. В результате были ранены два человека: 21-летняя девушка и 44-летний мужчина, пишет «АиФ Новосибирск».
Кто именно стрелял и по какой причине – в полиции не уточнили. Выстрелы доносились со стороны местного кафе. О случившемся правоохранители узнали от медиков, к которым поступили двое раненых новосибирцев.
На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. На месте был изъят предмет, «схожий с оружием и гильзы». Обстоятельства выясняются.