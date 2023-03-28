Однако, как объяснил министр природных ресурсов НСО Евгений Шестернин в своем ТГ-канале, никакого отношения к Новосибирской области ролик не имеет. По словам министра, видео распространяют впечатлительные люди под влиянием весны. Подобные ролики сразу же попадают в минприроды.