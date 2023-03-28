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Posted Сегодня, 02:48

Published Сегодня, 02:48

Modified Сегодня, 02:50

Updated Сегодня, 02:50

Новосибирцы в мессенджерах пугают друг друга видео с медведем в частном доме

28 марта 2023, 02:48
Фото: ТГ-канал Евгений Шестернин
Ролик был снят не в НСО
Жители Новосибирска пересылают сообщения в мессенджерах с видео, на кадрах которого медведь забрался на частную территорию, но министр природы региона назвал ролик фейком.

На видео можно заметить, что медведь сначала обнюхивал припаркованную машину, а потом атаковал мордой крыльцо. Косолапого пытаются спугнуть сигналами автомобилей.

Однако, как объяснил министр природных ресурсов НСО Евгений Шестернин в своем ТГ-канале, никакого отношения к Новосибирской области ролик не имеет. По словам министра, видео распространяют впечатлительные люди под влиянием весны. Подобные ролики сразу же попадают в минприроды.

«Видео не из Северного района. Не из Новосибирской области»‎, — подытожил министр.

Ранее фейки с медведем также распространялись по мессенджерам. Ходил слух, что мишка растерзал девушку под Новосибирском, однако это фейк. 

Новосибирцы рассылают фейки в WhatsApp с растерзанной медведем девушкой
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#Эмилия Губарева#Животные#Медведь#Фейки#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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