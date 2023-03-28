Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 02:50
Updated Сегодня, 02:50
На видео можно заметить, что медведь сначала обнюхивал припаркованную машину, а потом атаковал мордой крыльцо. Косолапого пытаются спугнуть сигналами автомобилей.
Однако, как объяснил министр природных ресурсов НСО Евгений Шестернин в своем ТГ-канале, никакого отношения к Новосибирской области ролик не имеет. По словам министра, видео распространяют впечатлительные люди под влиянием весны. Подобные ролики сразу же попадают в минприроды.
«Видео не из Северного района. Не из Новосибирской области», — подытожил министр.
Ранее фейки с медведем также распространялись по мессенджерам. Ходил слух, что мишка растерзал девушку под Новосибирском, однако это фейк.