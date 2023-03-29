Весенний призыв в Вооруженные силы Российской Федерации пройдет с 1 апреля по 15 июля. Точное количество призывников в Министерстве обороны пока не озвучивают. Обязательному призыву в армию подлежат молодые люди в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет. Но уже с 2024 года согласно предложению Сергея Шойгу о поэтапном повышении призывного возраста брить голову,возможно, придется мужчинам от 19 до 30.