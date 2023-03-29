atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Весенний призыв в армию начнется на этой неделе: какого числа будет указ Путина

29 марта 2023, 08:23
Фото: 1MI
Весенний призыв начнется 1 апреля
Плановый весенний призыв в армию должен начаться 1 апреля. Обычно ему предшествует официальный указ о старте мероприятия президента Российской Федерации Владимира Путина. На данный момент глава государства еще не подписал документ.

Обычно указ о начале весенней кампании по призыву публикуется за пару дней до ее начала. В прошлом году соответствующий документ был подписан 31 марта Тогда в вооруженные силы было призвано 134,5 тысячи россиян. Отправки срочников к месту несения службы согласно приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу начались в первой декаде мая.

В 2021 году Владимир Путин объявил о весеннем призыве в армию 29 марта. В вооруженные силы направили 134,6 тысячи срочников.  На данный момент на официальном портале правовой информации еще не появилось документа о старте весенней кампании в нынешнем году. Ожидается, что президент подпишет документ в ближайшее время.

Военные сборы — 2023: когда ждать указ Президента РФ и повестки запасникам
Узнать подробнее

Весенний призыв в Вооруженные силы Российской Федерации пройдет с 1 апреля по 15 июля. Точное количество призывников в Министерстве обороны пока не озвучивают. Обязательному призыву в армию подлежат молодые люди в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет. Но уже с 2024 года согласно предложению Сергея Шойгу о поэтапном повышении призывного возраста брить голову,возможно, придется мужчинам от 19 до 30.

В Новосибирске глава солдатских матерей раскритиковала призыв в армию с 21 года
Узнать подробнее

Власти Новосибирской области уже назвали дату начала призыва в регионе. Губернатор Андрей Травников лично возглавит призывную комиссию с 1 апреля. Кроме него, в основной состав вошли руководители областных органов гос. власти, органов местного самоуправления и военного комиссариата. Соответствующее постановление с подписью губернатора уже опубликовано на сайте правительства.

Губернатор сам возглавил призывную комиссию в Новосибирске: кого заберут в армию
Узнать подробнее

Напомним, что студентов могут лишить отсрочки по серьезным основаниям. В этом случае им грозит призыв в армию.

#Владимир Путин#Сергей Шойгу#Россия#Общество#Армия#Призыв#Весенний призыв#Солдаты
Подпишитесь
18+. «Сибирский Чикатило»: судят маньяка Бараусова, изнасиловавшего детей в Новосибирске
Вчера, 03:23
Летняя жара ударит по Новосибирску в среду 29 марта 2023
Сегодня, 01:14
Кроссовки — убийцы ног: что будет, если носить их каждый день, рассказал врач-ортопед
Вчера, 07:53
В Новосибирске планируют построить школу или высотки на месте инфекционной больницы
Сегодня, 05:54
Массовое ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске - что сейчас происходит, подробности
Сегодня, 04:06
Когда отключат тепло в домах Новосибирска в апреле 2023 года – рассказал директор СГК
Сегодня, 06:44