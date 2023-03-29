Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Обычно указ о начале весенней кампании по призыву публикуется за пару дней до ее начала. В прошлом году соответствующий документ был подписан 31 марта Тогда в вооруженные силы было призвано 134,5 тысячи россиян. Отправки срочников к месту несения службы согласно приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу начались в первой декаде мая.
В 2021 году Владимир Путин объявил о весеннем призыве в армию 29 марта. В вооруженные силы направили 134,6 тысячи срочников. На данный момент на официальном портале правовой информации еще не появилось документа о старте весенней кампании в нынешнем году. Ожидается, что президент подпишет документ в ближайшее время.
Весенний призыв в Вооруженные силы Российской Федерации пройдет с 1 апреля по 15 июля. Точное количество призывников в Министерстве обороны пока не озвучивают. Обязательному призыву в армию подлежат молодые люди в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет. Но уже с 2024 года согласно предложению Сергея Шойгу о поэтапном повышении призывного возраста брить голову,возможно, придется мужчинам от 19 до 30.
Власти Новосибирской области уже назвали дату начала призыва в регионе. Губернатор Андрей Травников лично возглавит призывную комиссию с 1 апреля. Кроме него, в основной состав вошли руководители областных органов гос. власти, органов местного самоуправления и военного комиссариата. Соответствующее постановление с подписью губернатора уже опубликовано на сайте правительства.
Напомним, что студентов могут лишить отсрочки по серьезным основаниям. В этом случае им грозит призыв в армию.