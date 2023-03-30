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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Страшная магнитная буря ударит по метеозависимым новосибирцам 30 марта 2023

30 марта 2023, 05:26
Фото: Павел Мирошников
Магнитная буря будет мощностью в 4 балла
Сильнейший геомагнитный «удар» почувствуют метеозависимые новосибирцы в четверг, 30 марта.

Вспышка на Солнце вызовет магнитные бури мощностью до 4 баллов. Утро 30 марта началось с магнитной бури в 3 балла, к вечеру она усилится до 4 баллов.

Как отмечают эксперты, на Солнце образовалась огромная корональная дыра — в несколько десятков раз больше Земли. Магнитные бури продержатся в столице Сибири до 31 марта.

Стоит отметить, что бури особенно чувствуют метеозависимые люди. В такие дни ухудшается настроение и появляется усталость. Также в такие периоды обостряются хронические заболевания у людей.

Лучше всего себя оградить от тяжелых дел и как следует отдохнуть и выспаться. Чтобы справиться с последствиями магнитных бурь, можно чаще гулять и избегать конфликтов. Также смотрите точный прогноз погоды на апрель 2023. 

Опубликован точный прогноз погоды в Новосибирске на апрель 2023
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#Эмилия Губарева#Магнитная буря#Общество#Город#Происшествия#Экология#Метеозависимые#Новосибирск#Новосибирская область
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