Страшная магнитная буря ударит по метеозависимым новосибирцам 30 марта 2023

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Вспышка на Солнце вызовет магнитные бури мощностью до 4 баллов. Утро 30 марта началось с магнитной бури в 3 балла, к вечеру она усилится до 4 баллов.
Как отмечают эксперты, на Солнце образовалась огромная корональная дыра — в несколько десятков раз больше Земли. Магнитные бури продержатся в столице Сибири до 31 марта.
Стоит отметить, что бури особенно чувствуют метеозависимые люди. В такие дни ухудшается настроение и появляется усталость. Также в такие периоды обостряются хронические заболевания у людей.
Лучше всего себя оградить от тяжелых дел и как следует отдохнуть и выспаться. Чтобы справиться с последствиями магнитных бурь, можно чаще гулять и избегать конфликтов. Также смотрите точный прогноз погоды на апрель 2023.