В Новосибирской области от спячки проснулся первый Топтыгин

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Бурого медведя засняли в Болотнинском районе . На кадрах видно, что Топтыгин недоволоен съемкой и пытается спрятаться от людей за сосной. Обычно медведи выходят из зимней спячки в конце марта-начале апреля.
Хищники впадают в спячку от зимней бескормицы, низких температур и снежного покрова. Многие из них спят прямо в сугробах и просыпаются после того, как он начинает таять. Хозяев тайги можно заметить в Болотнинском, Венгеровском, Искитимском, Каргатском и Мошковском районах.
Недавно в Минприроды Новосибирской области подсчитали количество диких животных. В местных лесах насчитывается более 1300 медведей.