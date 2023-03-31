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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

В Новосибирской области от спячки проснулся первый Топтыгин

31 марта 2023, 12:56
Фото: pxhere.com
В Новосибирской области проснулся первый медведь

В Новосибирской области из спячки вышел первый медведь

В Новосибирской области начали выходить из спячки медведи. Первого хищника заметили в начале марта. Соответствующее видео опубликовал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

Бурого медведя засняли в Болотнинском  районе . На кадрах видно, что Топтыгин недоволоен съемкой и пытается спрятаться от людей за сосной. Обычно медведи выходят из зимней спячки в конце марта-начале апреля.

Хищники впадают в спячку от зимней бескормицы, низких температур и снежного покрова. Многие из них спят прямо в сугробах и просыпаются после того, как он начинает таять. Хозяев тайги можно заметить в Болотнинском, Венгеровском, Искитимском, Каргатском и Мошковском районах.

Недавно в Минприроды Новосибирской области подсчитали количество диких животных. В местных лесах насчитывается более 1300 медведей.

Названо точное число медведей в лесах Новосибирской области
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#Новосибирская область#Экология#Евгений Шестернин#Животные#Природа#Медведи#Видео
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