В Новосибирской области от спячки проснулся первый Топтыгин

Хищники впадают в спячку от зимней бескормицы, низких температур и снежного покрова. Многие из них спят прямо в сугробах и просыпаются после того, как он начинает таять. Хозяев тайги можно заметить в Болотнинском, Венгеровском, Искитимском, Каргатском и Мошковском районах.