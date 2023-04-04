Умершей 19-летней девушке в Новосибирске могли подсыпать в алкоголь порошок

Родительница считает, что мужчины подсыпали ее дочери какой-то порошок в вино. В результате того, что все перемешалось в организме, девушке стало еще хуже. Точную причину смерти можно узнать только после заключения экспертизы, результаты которой придут через месяц. Тело Лилии доставили на родину в Тыву. У нее осталась маленькая дочка, которая живет с бабушкой.