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Умершей 19-летней девушке в Новосибирске могли подсыпать в алкоголь порошок

4 апреля 2023, 04:46
Фото: 1MI
Девушка мешала алкоголь с энергетиком

Мать погибшей в Новосибирске девушки уверена - ей подсыпали порошок в алкоголь

В Новосибирске молодая девушка умерла после вечеринки в клубе – там она пила алкоголь. Ее мать ищет в этой истории криминальный след и считает, что в спиртное дочери подсыпали какой-то порошок.

Все произошло 1 апреля. Лилия вместе со своей подругой пошла в клуб Новосибирска – незадолго до этого она рассталась со своим парнем. Во время отдыха сибирячки познакомились с двумя мужчинами, которые предложили выпить им алкоголь, однако пила только Лилия.

Названа возможная причина смерти 19-летней девушки после клуба в Новосибирске
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После двух бокалов вина ей стало плохо. Стоит отметить, что алкоголь она мешала с энергетиком. Как рассказала «КП-Новосибирск» мать умершей, ее дочка с детства страдала эпилепсией. После бара девушки поехали домой, а под утро Лилия умерла.

Родительница считает, что мужчины подсыпали ее дочери какой-то порошок в вино. В результате того, что все перемешалось в организме, девушке стало еще хуже. Точную причину смерти можно узнать только после заключения экспертизы, результаты которой придут через месяц. Тело Лилии доставили на родину в Тыву. У нее осталась маленькая дочка, которая живет с бабушкой.

Загадочная смерть: в Новосибирске 19-летняя девушка умерла после тусовки в клубе
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#Эмилия Губарева#Клуб#Общество#Город#Новосибирск
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