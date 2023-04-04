Умершей 19-летней девушке в Новосибирске могли подсыпать в алкоголь порошок

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Все произошло 1 апреля. Лилия вместе со своей подругой пошла в клуб Новосибирска – незадолго до этого она рассталась со своим парнем. Во время отдыха сибирячки познакомились с двумя мужчинами, которые предложили выпить им алкоголь, однако пила только Лилия.
После двух бокалов вина ей стало плохо. Стоит отметить, что алкоголь она мешала с энергетиком. Как рассказала «КП-Новосибирск» мать умершей, ее дочка с детства страдала эпилепсией. После бара девушки поехали домой, а под утро Лилия умерла.
Родительница считает, что мужчины подсыпали ее дочери какой-то порошок в вино. В результате того, что все перемешалось в организме, девушке стало еще хуже. Точную причину смерти можно узнать только после заключения экспертизы, результаты которой придут через месяц. Тело Лилии доставили на родину в Тыву. У нее осталась маленькая дочка, которая живет с бабушкой.