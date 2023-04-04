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Названа возможная причина смерти 19-летней девушки после клуба в Новосибирске

4 апреля 2023, 01:37
Фото: 1MI
Девушке стало плохо после двух выпитых бакалов вина

Причиной смерти 19-летней девушки после клуба в Новосибирске могла стать эпилепсия

В Новосибирске после визита в клуб в квартире подруги умерла 19-летняя девушка. Перед этим она выпивала алкоголь, а позже выяснилось, что погибшая страдала эпилепсией.

Все произошло утром 1 апреля в одной из квартир в Ленинском районе. Там было найдено тело 19-летней Лилии из Тывы. Накануне девушка отдыхала в клубе с подругой и там познакомилась с мужчинами. Они угостили дам вином, но пила только Лилия.

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Позже ей стало плохо, и они поехали домой к подружке. Утром гостья умерла. У нее шла пена изо рта. Как рассказали Сиб.фм родственники умершей, Лилия страдала от эпилепсии.

Однако точная причина смерти станет известна только после заключения экспертизы – через месяц. Известно, что девушку похоронят на родине. В Новосибирске она жила только полгода. Следователи продолжают проверку.

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#Общество#Город#Криминал#Новосибирск#Эмилия Губарева
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