Причиной смерти 19-летней девушки после клуба в Новосибирске могла стать эпилепсия

Все произошло утром 1 апреля в одной из квартир в Ленинском районе. Там было найдено тело 19-летней Лилии из Тывы. Накануне девушка отдыхала в клубе с подругой и там познакомилась с мужчинами. Они угостили дам вином, но пила только Лилия.