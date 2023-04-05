Новосибирский депутат Андреев сохранит кресло после скандала с женой

Скандал вокруг Георгия Андреева возник в ноябре прошлого года. В одном из телеграм-каналов появилась информация, что народный избранник устроил собственную жену на должность своего помощника. В связи с этим была созвана специальная комиссия. На данный момент ситуация полностью урегулирована.