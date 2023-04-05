Новосибирский депутат Андреев сохранит кресло после скандала с женой

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
«При рассмотрении данного вопроса депутатом Совета Андреевым Г.А. были представлены, а комиссией подробно изучены доводы, свидетельствующие о принятии им необходимых в сложившейся ситуации мер», — цитирует Сиб.фм председателя горсовета Дмитрия Асанцева.
Также с парламентарием провели беседу, в которой разъяснили о важных ограничениях в рамках противодействия коррупции. Георгий Андреев сохранит за собой депутатский мандат, который чуть было не потерял из-за конфликта интересов.
Скандал вокруг Георгия Андреева возник в ноябре прошлого года. В одном из телеграм-каналов появилась информация, что народный избранник устроил собственную жену на должность своего помощника. В связи с этим была созвана специальная комиссия. На данный момент ситуация полностью урегулирована.
Стоит отметить, что в 2020 году в прессе уже появлялись материалы, в которых утверждалось о преференциях Андреева полиграфическому бизнесу своей подруги Натальи Мясниковой. Однако после выборов в горсовет скандал не получил развития.
Напомним, что депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько стал командиром отряда в зоне СВО. Парламентарий получил должность за боевые заслуги.