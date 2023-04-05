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Новосибирский депутат Андреев сохранит кресло после скандала с женой

5 апреля 2023, 13:30
Фото: 1MI
Георгий Андреев сохранит депутатский мандат

Депутат городского совета Новосибирска Андреев сохранит мандат после скандала с женой

Депутата городского совета Новосибирска Георгия Андреева не стали лишать депутатского мандата после инцидента с назначением жены. С парламентарием провели воспитательную беседу.
«При рассмотрении данного вопроса депутатом Совета Андреевым Г.А. были представлены, а комиссией подробно изучены доводы, свидетельствующие о принятии им необходимых в сложившейся ситуации мер», — цитирует Сиб.фм председателя горсовета Дмитрия Асанцева.

Также с парламентарием провели беседу, в которой разъяснили о важных ограничениях в рамках противодействия коррупции. Георгий Андреев сохранит за собой депутатский мандат, который чуть было не потерял из-за конфликта интересов.

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Скандал вокруг Георгия Андреева возник в ноябре прошлого года. В одном из телеграм-каналов появилась информация, что народный избранник устроил собственную жену на должность своего помощника. В связи с этим была созвана специальная комиссия. На данный момент ситуация полностью урегулирована.

Стоит отметить, что в 2020 году в прессе уже появлялись материалы, в которых утверждалось о преференциях Андреева полиграфическому бизнесу своей подруги Натальи Мясниковой. Однако после выборов в горсовет скандал не получил развития.

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Напомним, что депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько стал командиром отряда в зоне СВО. Парламентарий получил должность за боевые заслуги.

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#Новосибирск#Политика#Горсовет#Депутат#Скандал
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