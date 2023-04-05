Новосибирцы стали чаще брать взятки

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
«За первый квартал 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано 167 преступлений коррупционной направленности (рост +5% к аналогичному периоду прошлого года)», - рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры, новосибирцы стали чаще давать и брать взятки. Количество мелких взяточников увеличилось до 92%, взяткодателей – 77%, получивших и давших взятку – на 44% и 77% соответственно. При этом число посредников во взяточничестве выросло в два раза.
Не отстают и коррупционеры «на службе». Количество преступлений, совершенных с использованием служебного положения, возросло на 70%. Прокурорским работникам удалось поймать за руку взяточников из отделов по борьбе с коррупцией и вопросам миграции, а также из Саяно-Шушенского заповедника и национального парка «Шушенский бор» по охране заповедника «Киргизский». Во втором случае было доказано получение восьми взяток заместителем директора.
Напомним, что недавно в Новосибирске осудили бывших работников мэрии Новосибирска. Чиновники обязаны вернуть в казну 13,4 миллиона рублей за присвоенные квартиры.