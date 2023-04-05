Новосибирцы стали чаще брать взятки

Не отстают и коррупционеры «на службе». Количество преступлений, совершенных с использованием служебного положения, возросло на 70%. Прокурорским работникам удалось поймать за руку взяточников из отделов по борьбе с коррупцией и вопросам миграции, а также из Саяно-Шушенского заповедника и национального парка «Шушенский бор» по охране заповедника «Киргизский». Во втором случае было доказано получение восьми взяток заместителем директора.