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Новосибирцы стали чаще брать взятки

5 апреля 2023, 08:23
Фото: 1MI
Новосибирцы стали чаще брать взятки

В Новосибирской области возросло число коррупционеров

В Новосибирской области в начале 2023 года резко выросло количество коррупционных преступлений. Рост составил до 70%. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
«За первый квартал 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано 167 преступлений коррупционной направленности (рост +5% к аналогичному периоду прошлого года)», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, новосибирцы стали чаще давать и брать взятки. Количество мелких взяточников увеличилось до 92%, взяткодателей – 77%, получивших и давших взятку – на 44% и 77% соответственно. При этом число посредников во взяточничестве выросло в два раза.

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Не отстают и коррупционеры «на службе». Количество преступлений, совершенных с использованием служебного положения, возросло на 70%. Прокурорским работникам удалось поймать за руку взяточников из отделов по борьбе с коррупцией и вопросам миграции, а также из Саяно-Шушенского заповедника и национального парка «Шушенский бор» по охране заповедника «Киргизский». Во втором случае было доказано получение восьми взяток заместителем директора.

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Напомним, что недавно в Новосибирске осудили бывших работников мэрии Новосибирска. Чиновники обязаны вернуть в казну 13,4 миллиона рублей за присвоенные квартиры.

#Новосибирская область#Происшествия#Прокуратура#Взятки#Статистика
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