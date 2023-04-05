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Published Сегодня, 05:59

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Updated Сегодня, 06:56

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Новосибирцы заметили колонну БТР в центре города: причины

5 апреля 2023, 05:59
Фото: 1MI
Военная техника примет участие в плановых тренировках

В Новосибирске заметили колонну БТР

Жители Новосибирска увидели в городе военную технику. Колонна БТР проехала по Красному проспекту. Происходящее объяснили в Центральном военном округе.
«Военная техника проследовала в сторону военного аэропорта Толмачево. Там пройдут плановые тренировки в составе механизированной колонны», - цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу ЦВО.

Также военные сообщили, что плановые учения с привлечением состава подразделений Новосибирского гарнизона не проводятся.

1 апреля нынешнего года в России официально начался весенний призыв в армию. В Новосибирской области призовут около 2 тысяч человек, в Вооруженные силы пойдут служить молодые люди в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет. Призывную комиссию лично возглавил губернатор Андрей Травников.

Губернатор сам возглавил призывную комиссию в Новосибирске: кого заберут в армию
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#Новосибирск#Город#Армия#Техника#Военные
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