Новосибирцы заметили колонну БТР в центре города: причины

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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«Военная техника проследовала в сторону военного аэропорта Толмачево. Там пройдут плановые тренировки в составе механизированной колонны», - цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу ЦВО.
Также военные сообщили, что плановые учения с привлечением состава подразделений Новосибирского гарнизона не проводятся.
1 апреля нынешнего года в России официально начался весенний призыв в армию. В Новосибирской области призовут около 2 тысяч человек, в Вооруженные силы пойдут служить молодые люди в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет. Призывную комиссию лично возглавил губернатор Андрей Травников.