Новосибирцы заметили колонну БТР в центре города: причины

1 апреля нынешнего года в России официально начался весенний призыв в армию. В Новосибирской области призовут около 2 тысяч человек, в Вооруженные силы пойдут служить молодые люди в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет. Призывную комиссию лично возглавил губернатор Андрей Травников.