В Новосибирске от отека мозга внезапно умерла второклассница

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
«У девочки поднялась температура, развился отек мозга. Сегодня она умерла», - сообщает VN.ru со ссылкой на источник в сфере образования.
Страшное событие могло произойти в одной из школ Центрального района Новосибирска. При этом диагноз и иные детали не раскрываются на основании врачебной тайны. Также сообщается, что девочка не является единственным ребенком в семье.
Напомним, что недавно в Новосибирске вынесли приговор педагогу, по вине которого в бассейне захлебнулась второклассница. Мужчина временно отстранен от преподавания в школе.