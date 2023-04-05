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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:43

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В Новосибирске от отека мозга внезапно умерла второклассница

5 апреля 2023, 09:03
Фото: 1MI
Дитагноз девочки неизвестен

В Новосибирске от отега мозга умерла второклассница

В родительских чатах Новосибирска начала распространяться информация о неожиданной смерти ученицы второго класса. Позже печальная новость подтвердилась.
«У девочки поднялась температура, развился отек мозга. Сегодня она умерла», - сообщает VN.ru со ссылкой на источник в сфере образования.

Страшное событие могло произойти в одной из школ Центрального района Новосибирска. При этом диагноз и иные детали не раскрываются на основании врачебной тайны. Также сообщается, что девочка не является единственным ребенком в семье.

Напомним, что недавно в Новосибирске вынесли приговор педагогу, по вине которого в бассейне захлебнулась второклассница. Мужчина временно отстранен от преподавания в школе.

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