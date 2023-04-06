Новосибирский кардиохирург Покушалов лишился элитной квартиры за 37 миллионов рублей

Бывший заместитель генерального директора по науке и развитию Национального медико-исследовательского центра имени Мешалкина Евгений Покушалов был признан виновным в хищении более двух миллиардов рублей. В ноябре 2021 года медика осудили на 2,6 года колонии общего режима и уплате 400 тысяч рублей штрафа. В марте новосибирцу удовлетворили прошение об УДО, однако позже его обжаловали в прокуратуре. Ученому осталось сидеть четыре месяца.