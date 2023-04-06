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Новосибирский кардиохирург Покушалов лишился элитной квартиры за 37 миллионов рублей

6 апреля 2023, 09:47
Фото: M. Nikitenko / wikipedia.org
Евгений Покушалов лишился элитной квартиры

В Новосибирске элитное жилье кардиохирурга Покушалова отдали государству

Недвижимость, принадлежавшая бывшему замдиректора НМИЦ имени Мешалкина Евгению Покушалову, перешла в собственность государства. Медик лишился элитного жилья в Советском районе Новосибирска за 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
«Советский районный суд Новосибирска удовлетворил исковое заявление прокурора Новосибирской области к должностному лицу ФГБУ «НМИЦ имени академика Мешалкина» Минздрава России и его родственникам об обращении в доход Российской Федерации имущества, стоимость которого значительно превышает доходы должностного лица», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

 

Уполномоченные органы уже произвели перерегистрацию квартиры площадью в 226 квадратных метров в собственность государства. Стоимость жилья составляет 37 миллионов рублей. Сам Евгений Покушалов продолжает отбывать наказание в колонии.

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Стоит отметить, что на недвижимость Покушалова уже предъявили претензии в Росимуществе.  Ведомство потребовало от медика и его сестры возместить стоимость двух квартир, купленных в Бруклине в 2014 и 2018 годах, в размере 2,6 миллиона долларов США или 123 миллионов в рублевом эквиваленте. 

В Новосибирске по УДО освободили экс-замглавы клиники Мешалкина Покушалова
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Бывший заместитель генерального директора по науке и развитию Национального медико-исследовательского центра имени Мешалкина Евгений Покушалов был признан виновным в хищении более двух миллиардов рублей. В ноябре 2021 года медика осудили на 2,6 года колонии общего режима и уплате 400 тысяч рублей штрафа. В марте новосибирцу удовлетворили прошение об УДО, однако позже его обжаловали в прокуратуре. Ученому осталось сидеть четыре месяца.

Напомним, что 2022 год в Новосибирске стал богат на громкие аресты. С начала года за коррупционные махинации и госизмену арестовали влиятельных прокуроров, ученых из Академгородка и застройщиков.

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