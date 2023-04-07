В Новосибирске мать оправдала пятиклассника, который ударил педагогов из-за вейпа

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Updated Сегодня, 02:41
Инцидент произошел в микрорайоне Березовый 6 апреля – в тот день на территории школы классная руководительница и завуч заметили пятиклассника, который парил вейп. Педагоги забрали электронную сигарету. По словам матери мальчика, ребенок пытался отобрать свое.
«С ребенком все в порядке, отличник, настрой к школе, действительно не очень. Да, пытался забрать то, на что потратил подаренные на день рождения деньги. Купил вейп "ВКонтакте" у взрослого человека без моего ведома, потому что тоже хотел быть "в тренде", видимо», — рассказала мать подростка изданию «АиФ Новосибирск».
Кроме того, учителя якобы намеренно снимают с себя ответственность за конфликтные ситуации, которые в школе возникают постоянно. Теперь родительница намерена перевести школьника в другое учебное заведение.
Напомним, что ранее женщина, знакомая с ситуацией рассказала, что мальчик был хулиганом и часто срывал уроки в школе.