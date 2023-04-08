В Новосибирске пассажир получил чек с надписью «ядрена вошь» в метро

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Инцидент произошел 5 апреля в Новосибирске на станции метро «Студенческая». По словам мужчины, он решил пополнить транспортную карту через терминал.
Присмотревшись к чеку, сибиряк заметил неладное. Там было написано: «ядрена вошь — самая ядрена вошь».
Известно, что чек выдал терминал «Квартоплат». Их обслуживанием занимается МУП «Пассажиртранснаб», а сами аппараты не подключены к системе подземки.
Как пишет НГС, в МУП рассказали, что после анализа всех фактов можно определить причины появления данной надписи.