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Назван ТОП-10 лучших ресторанов в Новосибирске

9 апреля 2023, 13:01
Фото: 1MI
Новосибирцы выбрали лучшие рестораны
Опубликован рейтинг лучших ресторанов в Новосибирске на основании Премии 2Gis за 2022 год.

Пользователи 2ГИС определили 43 лучших заведения общепита в районах Новосибирска. По оценкам сибиряков, заведения стали обладателями премии сервиса и получили знаки отличия в геосервисе, которые помогут привлечь новых посетителей.

Лучших заведений общественного питания выбирали в 6-ти номинациях: рестораны, кафе, кондитерские, бары, кофейни и стритфуд. Так, одними из лучших стали 9 кафе, 9 кофеен, 3 ресторана, 9 точек стритфуда, 9 кондитерских и 4 бара. Публикуем ТОП-10.

 

Рейтинг лучших кафе и ресторанов в Новосибирске.  

  • Мечтатели - хинкальная, набравшая 4.1 звезды из 5. Находится на ​Гоголя, 46, средний чек 900 рублей.
  • # СИБИРЬСИБИРЬ – ресторан, получивший 4.2 звезды. Он находится по адресу Ленина, 21. Средний чек 2500 рублей.
  • Процесс – кофебургерная, получившая 4.7 звезды. Находится на ​Советской, 33. Средний чек 800 рублей.
  • Vлаvаше - стрит-фуд кафе, получивший 4.5 звезды. Месторасположение -​Красный проспект, 186/1. Средний чек 440 рублей.
  • Плов&Манты - быстрое питание, получил 4.3 звезды. Находится на ​проспекте Дзержинского. Средний чек 249 рублей.
  • Chiсko - корейское кафе, набравшее 4.8 звезды. Находится на ​Красном проспекте, 17. Средний чек 800 рублей.
  • Мама дома – кафе, получивший 4.5 звезды. Находится на Урицкого, 6. Средний чек 1000 рублей.
  • Biscuit house – кондитерская, получила 4.2 звезды. Расположение -​Декабристов, 41. Средний чек 850 рублей.
  • Кардамон - кафе-кофейня, получившая 4.5 звезды. Адрес - ​Чаплыгина, 39. Средний чек 850 рублей.
  • La maison – кухня, получила 3.8 балла. Находится на улице ​Советская, 25.

Напомним, ранее был составлен рейтинг худших торговых центров в Новосибирске. 

Названы самые худшие торговые центры Новосибирска по версии 2GIS
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#Эмилия Губарева#ТОП#Рестораны#Рейтинг#Общество#Город#Новосибирск
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