Назван ТОП-10 лучших ресторанов в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Пользователи 2ГИС определили 43 лучших заведения общепита в районах Новосибирска. По оценкам сибиряков, заведения стали обладателями премии сервиса и получили знаки отличия в геосервисе, которые помогут привлечь новых посетителей.
Лучших заведений общественного питания выбирали в 6-ти номинациях: рестораны, кафе, кондитерские, бары, кофейни и стритфуд. Так, одними из лучших стали 9 кафе, 9 кофеен, 3 ресторана, 9 точек стритфуда, 9 кондитерских и 4 бара. Публикуем ТОП-10.
Напомним, ранее был составлен рейтинг худших торговых центров в Новосибирске.