В Минобороны России раскрыли планы на День Победы в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
В 2023 году в Новосибирске организуют праздничную программу в День Победы 9 Мая. Подробный план всех мероприятий еще не утвержден. Однако уже кое-что известно.
Предполагается, что среди торжественных мероприятий будет сам парад, шествие участников акции «Бессмертный полк» и салют. На монументе Славы 8 мая зажгут свечи в рамках акции «Свеча памяти».
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