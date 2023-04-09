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В Минобороны России раскрыли планы на День Победы в Новосибирске

9 апреля 2023, 03:35
Фото: 1MI
По традиции, в Новосибирске пройдет парад Победы
О планах на День Победы 9 Мая в Новосибирске рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

В 2023 году в Новосибирске организуют праздничную программу в День Победы 9 Мая. Подробный план всех мероприятий еще не утвержден. Однако уже кое-что известно.

Предполагается, что среди торжественных мероприятий будет сам парад, шествие участников акции «Бессмертный полк» и салют. На монументе Славы 8 мая зажгут свечи в рамках акции «Свеча памяти».

Также читайте о том, как бюст героя СССР Кузнецова пропал с постамента — его нашли в колонии Новосибирска. Как это произошло, рассказали в ГУ ФСИН региона. 

Парад Победы прошел в центре Новосибирска 9 Мая
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Салюты ко Дню Победы 9 мая прогремят на двух площадках в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Парад#9 мая#ВОВ#Общество#Город#Культура#Новосибирск#Новосибирская область
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