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Мужчину с огнестрельным ранением в голову нашли под Новосибирском

10 апреля 2023, 09:42
Фото: 1MI
Пострадавший в больнице

Под Новосибирском нашли мужчину с огнестрельным ранением в голову

Мужчина был найден с пулевым ранением в голову в Бердске Новосибирской области, информацию подтвердили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в ночь на 9 апреля в Бердске. Очевидцы услышали звуки выстрела у дома № 90 по улице Ленина.

В результате стрельбы был ранен мужчина, сообщает «Свидетель». Ранение сибиряк получил в голову. Пострадавшего доставили в больницу.

Полицейские устанавливают всех причастных к данному происшествию. По данному факту уже возбуждено дело по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, что ранее подростки пытались поджечь женщину. Делом заинтересовалась полиция. 

Держат весь район в страхе: под Новосибирском подростки пытались поджечь женщину
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#Оружие#Пистолет#Бердск#Происшествия#Город#Общество#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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