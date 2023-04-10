Мужчину с огнестрельным ранением в голову нашли под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:47
Инцидент произошел в ночь на 9 апреля в Бердске. Очевидцы услышали звуки выстрела у дома № 90 по улице Ленина.
В результате стрельбы был ранен мужчина, сообщает «Свидетель». Ранение сибиряк получил в голову. Пострадавшего доставили в больницу.
Полицейские устанавливают всех причастных к данному происшествию. По данному факту уже возбуждено дело по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Напомним, что ранее подростки пытались поджечь женщину. Делом заинтересовалась полиция.