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Очаг бешенства найден в Новосибирской области – в поселке Ермаковский ввели карантин

10 апреля 2023, 01:43
Фото: 1MI
Карантин ввели до лета

В Новосибирской области найден очаг бешенства в поселке Ермаковский

Обнаружен очаг бешенства в Кочковском районе Новосибирской области. Распоряжение о введении там карантина подписал губернатор, документ опубликован на сайте правительства региона.

Как следует из постановления правительства, очаг бешенства выявили в поселке Ермаковский. Больных животных нашли в личном подсобном хозяйстве.

По этой причине губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился ввести на территории населенного пункта карантин до 6 июня 2023.

Во время карантина, запрещено посещать подсобное хозяйство посторонним, а также ввозить и вывозить невакцинированных от бешенства животных. Не разрешается в поселке проводить и ярмарки с животными.

Читайте также о том, как в Новосибирской области бешеная енотовидная собака покусала человека. Там тоже ввели карантин. 

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#Эмилия Губарева#Карантин#Животные#Общество#Город#Новосибирская область
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