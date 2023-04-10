Очаг бешенства найден в Новосибирской области – в поселке Ермаковский ввели карантин

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Published Сегодня, 01:43
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Как следует из постановления правительства, очаг бешенства выявили в поселке Ермаковский. Больных животных нашли в личном подсобном хозяйстве.
По этой причине губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился ввести на территории населенного пункта карантин до 6 июня 2023.
Во время карантина, запрещено посещать подсобное хозяйство посторонним, а также ввозить и вывозить невакцинированных от бешенства животных. Не разрешается в поселке проводить и ярмарки с животными.
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