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Будет нереально больно: названа дата пика магнитных бурь в апреле 2023

11 апреля 2023, 03:51
Фото: atas.info
Метеочувствительные люди могут почувствовать последствия бури на себе

В Новосибирске назвали даты сильных магнитных бурь в апреле 2023

Три магнитные бури ожидаются в апреле 2023 года в Новосибирске, о чем сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Как отмечают эксперты, в магнитосфере пройдут изменения – выпадает это на 20, 27 и 30 числа апреля.

В такие дни врачи рекомендуют метеозависимым отказаться от употребления алкоголя и курения, а также не есть жирную пищу. Лучше не нагружать себя физически и больше высыпаться.

Также в лаборатории солнечной астрономии уточнили, что 18, 21, 26, 28 и 29 апреля в Новосибирске будет возбужденная магнитосфера. Люди, у которых есть хронические заболевания, могут почувствовать недомогание.

Напомним, что в конце марта новосибирцы могли наблюдать за парадом планет. Это необычное астрономическое явление. 

Новосибирцы увидят парад пяти планет в небе 28 марта
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#Магнитные бури#Эмилия Губарева#Метеозависимые#Общество#Город#Новосибирск
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