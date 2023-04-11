Будет нереально больно: названа дата пика магнитных бурь в апреле 2023

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Как отмечают эксперты, в магнитосфере пройдут изменения – выпадает это на 20, 27 и 30 числа апреля.
В такие дни врачи рекомендуют метеозависимым отказаться от употребления алкоголя и курения, а также не есть жирную пищу. Лучше не нагружать себя физически и больше высыпаться.
Также в лаборатории солнечной астрономии уточнили, что 18, 21, 26, 28 и 29 апреля в Новосибирске будет возбужденная магнитосфера. Люди, у которых есть хронические заболевания, могут почувствовать недомогание.
Напомним, что в конце марта новосибирцы могли наблюдать за парадом планет. Это необычное астрономическое явление.